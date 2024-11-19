本报北京11月18日电 （记者施芳）记者从北京市民政局获悉：北京、天津、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、海南、云南等8省区市共同推出的“冬南夏北”旅居养老机构服务平台15日上线，首批覆盖多地60余家养老机构，为有需求的老年人提供多层次、个性化、专业化的旅居养老服务产品。

当天，“冬南夏北”旅居养老机构服务平台工作机制推进会在京举行。作为平台的发起单位，北京养老行业协会发布《“冬南夏北”旅居养老机构服务平台管理细则》，明确各地养老机构加入平台的上线条件、申请流程和退出机制。8地养老行业社会组织共同签订诚信自律公约，提出要建立健全行业规范，推动行业诚信建设，杜绝虚假宣传、欺诈消费等损害老年人利益的行为，维护老年人合法权益。

推进会上，8地的养老行业社会组织还共同发布《“冬南夏北”旅居养老合作倡议书》，共同倡议坚持行业自律、服务普惠、管理规范、示范引领，为有需求的老年人提供更多选择、更大便利和更好体验。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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