本报记者 施 芳

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立足空域优势，集聚100多家无人机企业；拓展应用场景，推动无人机在应急救援、长城保护、文旅体验等领域使用；创新管理模式，兼顾安全发展、绿色发展……近年来，北京市延庆区大力发展低空经济，2023年相关产业产值达23.3亿元。

天气渐冷，北京八达岭长城脚下，中关村延庆园内的低空经济产业园依旧热火朝天，一派繁忙景象。

自2020年10月获批民用无人驾驶航空试验区以来，北京市延庆区大力发展低空经济，蓬勃活力逐步释放。据统计，2023年延庆区低空经济相关产业产值达23.3亿元，预计2026年低空经济总量将达50亿元。

发挥优势，集聚百余家无人机企业

走进位于中关村延庆园的北京远度互联科技有限公司，只见生产线上的几台复合翼无人机已初具雏形。

“最近两个月要交付50多架无人机，太忙了。”远度科技生产部经理王金林说，“刚入驻园区时，我们研制的无人机还只是10公斤重的‘小家伙’，现在可以生产几百公斤重的‘大块头’。”

2018年，远度科技落户延庆，成为第一家入驻中关村延庆园的无人机企业。“我们当初看中的是八达岭良好的空域条件，到延庆后实现‘落地即量产’，几个月后就开始大批量交付无人机。”王金林介绍。

北京大工科技有限公司的厂房外，飞手正在测试一架多旋翼系留无人机。伴随着螺旋桨迅速旋转，无人机缓缓升空。

“以前我们每组装好一台无人机，都需要去租用的通用机场试飞，发现问题又得返回公司。一来一回，光路上就要花费几个小时。”大工科技副总经理张洁说，“现在厂房前后有两块空地，无人机出厂房就能试飞，一些飞行测试甚至在厂房内就能进行。”

得益于便利的条件，大工科技实现了快速发展。“我们的产品已经能够飞到600米的高度，今年上半年订单数是去年全年的两倍，全年销售额有望突破5000万元。”张洁说。

“延庆拥有以八达岭机场为中心的真高1098米、374平方公里的空域，有发展低空经济的资源优势。”延庆区科信局局长、中关村延庆园管委会常务副主任王赢介绍，“我们主动服务，代表园区无人机企业与八达岭机场签署合作协议，将空域免费对园区企业开放。”

在北京清航紫荆装备科技有限公司，正在研制的交叉双旋翼无人机最重达7吨，桨叶直径10多米，高度超过6米，普通厂房无法容纳。园区特意建造了10多米高的厂房，两个大门各有8米宽，无人机进出很方便。“对于我们的需求，园区管委会主动帮忙协调，包括协调空域资源、提供金融支持、办理人才落户等。”清航装备总经理李雷说。

目前，园区已集聚100多家无人机企业，涵盖研发设计、通信链路、传感设备等多个领域。不同企业间实现产业链互补，合作渐成常态。

拓展场景，推动全域应用场景开放

“来了，来了！”在八达岭长城南五楼，游客王女士拿起手机扫码下单，很快一架黄色的小型无人机载着货物箱快速飞来，稳稳降落。“没想到在长城上也能轻松点餐，以后不用费力背吃的了！”王女士说。

为最大程度保持长城原始风貌，南五楼一带没有商业设施，游客至少需要步行近半小时才能买到饮用水等补给。今年8月，北京市首条常态化无人机物流配送航线在八达岭长城投入运行，来自山下的补给商品、应急物资等5分钟内就能送到游客手中。每天营运结束后，无人机又从“挑山工”变身“环卫工”，协助景区运维人员将废弃物运送至指定位置，减轻运维人员的工作压力。

不仅如此，无人机在延庆的文物保护、文旅体验等场景中都大显身手。

延庆区长城管理处指挥中心内，长城文物保护科工作人员王春轩打开电脑，启动系统、按下确定键，设置在八达岭长城南四楼和北四楼上的两台无人机随即腾空而起，按照设定航线对长城进行自动巡查。

“巡查范围覆盖了八达岭长城重点区域的全部路段，包括开放段和未开放段长城。”长城文物保护科科长黎海权说，“我们结合八达岭长城遗产要素分布位置，规划了18条无人机自动巡查航线，航线总长超20公里。”

空中游览、高空跳伞、动力伞飞行、低空研学……八达岭机场上空，低空旅游玩出了新花样，为游客提供多元化、高品质的选择。今年暑期，延庆区依托八达岭机场首次推出低空旅游消费季活动，累计接待6000多人次，同比增长260%，创下近5年接待量新高。

“延庆区正在推动全域无人机应用场景开放，让它们在应急救援、生态监测、长城保护、城市物流、支线物流、文旅体验等领域发挥更重要的作用，同时通过开放场景促进产业发展和新技术应用。”延庆区副区长、中关村延庆园管委会主任苏礼华说。

优化管理，促进低空经济安全有序发展

随着低空经济热度走高，延庆的天空日益“忙碌”，如何促进低空经济安全有序发展？

延庆制定了《无人机产业应用示范项目建设方案》，建立“四个一”管理模式，即一个无人机专班、一张无人机应用需求清单、一个无人机应用运营平台、一套无人机飞行服务管理系统。

测试中的无人机刚刚起飞，中关村延庆园飞行服务管理系统就收到了相关信息，无人机的飞行经纬度、高度、时速等数据在大屏幕上一目了然。这套飞行服务管理系统，可为园区企业免费提供飞行空域报备审批、飞行状态实时监管以及需求对接等专业服务，已累计服务飞行9700架次、2.9万小时。

“试飞企业当天申请报备，通过审核后，当天就可以试飞测试。”飞行服务管理系统负责人丁禹中介绍，“多架无人机同时试飞时，如果飞得太近，或者存在其他风险隐患，平台会提示，我们也会第一时间告知飞手。”

为防范无人机“黑飞”行为，北京低空产业科技有限公司联合中国移动、中国联通、华为、中兴通讯等企业，开展5G—A通感一体组网部署，进行无人机探测管控技术测试。“这套系统可与光电、雷达等监控手段相结合，第一时间识别出非法闯入的无人机，以便及时处置。”北京低空产业科技有限公司副总经理黄中波介绍。

不仅要安全发展，更要绿色发展。今年4月，延庆区发布《中关村科技园区延庆园绿电示范园区建设实施方案》，开展绿电供应、绿电交易、绿色建筑等7个方面24项重点任务。“自6月完成首批企业绿电入市以来，园区有绿电需求的企业通过单独或组团共用电表户号方式实现100%绿电入市，入市企业全年绿电使用量占园区总用电量的65%。”延庆区科信局副局长、中关村延庆园管委会副主任张伟说。

“未来，延庆区将进一步集成政策、集中资源，突出低空安全、绿色航空等特色，在安全技术攻关、基础设施建设、空域管理创新、应用场景拓展等方面不断推进，走出一条低空安全与低空经济并重的发展之路。”苏礼华表示。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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