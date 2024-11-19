本报北京11月18日电 （记者曲哲涵）财政部18日公布10月份财政收支运行数据。10月份，全国一般公共预算收入同比增长5.5%，增幅继续回升。1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%，累计降幅继续收窄；扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，全国收入保持平稳增长。

1—10月，全国一般公共预算支出221465亿元，同比增长2.7%。各级财政部门加强财政资源统筹，加大对基本民生和重点领域的经费保障，保持财政支出强度。全国主要支出领域中，社会保障和就业支出34931亿元，增长5.1%；教育支出32573亿元，增长1.1%；农林水支出19967亿元，增长10.4%；城乡社区支出16462亿元，增长6.6%；科学技术支出7421亿元，增长1.1%；住房保障支出6692亿元，增长2.5%。

财政部有关负责人表示，10月份，税收收入同比增长1.8%，年内首次正增长，当月税收收入运行出现了一些积极变化，比如：国内增值税降幅（-1.2%）比1—9月（-5.6%）明显收窄；个人所得税增长5.5%，为4月份以来首次正增长。

中国财政科学研究院院长杨志勇表示，10月份税收收入实现正增长，一般公共预算收入增幅持续回升，最主要的原因是经济回升的基础在进一步夯实，增量财政政策的作用正得到释放。后续增长势头可望得到保持。

今年7月，国务院召开常务会议，就加力支持“两新”工作进行部署。财政部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，研究提出了“一揽子”政策措施，明确安排3000亿元超长期特别国债资金，加力支持重点领域设备更新，提升地方消费品以旧换新能力。截至目前，超长期特别国债支持“两新”资金3000亿元已全部下达，相关政策正在逐步发挥效益，预计全年对于拉动经济回升向好成效显著。从投资来看，在大规模设备更新政策带动下，1—10月，设备工器具购置投资同比增长16.1%，拉动全部投资增长2.1个百分点，对投资增长的贡献率超过60%；从消费来看，在消费品以旧换新政策带动下，10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，比9月份加快1.6个百分点。其中，10月份限额以上单位家电、汽车、文化办公用品、家具类商品合计拉动社会消费品零售总额增速达到1.2个百分点，拉动幅度比9月份明显扩大。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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