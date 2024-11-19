本报北京11月18日电 （记者韩鑫）11月17日，国家邮政局邮政业安全中心中国快递大数据平台的大屏幕上，一串长长的数字不停滚动。16时29分，画面闪动，“150000000000”在屏幕上定格。

与此同时，千余公里外的甘肃天水，一箱在拼多多下单，由极兔速递快递员揽收、即将发往重庆的花牛苹果被抓取锁定，成为今年第1500亿件快件。至此，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关，刷新历史纪录。

1500亿件快件背后，是更加繁荣活跃的快递市场。

年人均收快递超100件，平均每秒产生5400多件快件，最高日业务量超7.29亿件……今年以来，我国快递行业发展质效不断提升，加快促进产业升级、拉动生产消费，为提高经济运行效率、畅通经济循环作出重要贡献。

1500亿件快件背后，是更加均衡的区域发展结构。

从新疆昌吉的打瓜籽、西藏林芝的牦牛肉，到甘肃兰州的软儿梨、陕西周至的猕猴桃……更多独具特色的中西部特产，通过快递网络的高效运行抵达千家万户。今年以来，中西部快递占比持续提升，业务量增速超全国平均水平。

1500亿件快件的产生，得益于宏观利好政策驱动。

今年以来，多部门多地区加快出台促消费的支持政策，以实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动为契机，不断丰富消费场景，开拓下沉市场，巩固了当前持续向好的发展态势，带动了快递业务量的强劲增长。

有赖于日益完善的顶层设计、高效通达的服务网络、智能科技的广泛应用，快递企业持续完善基础设施建设，积极布局无人车、无人机、智能分拣等先进技术设备，行业运输转运能力日益增强，网络体系逐步完善，服务效率和质量也得以有效提升。

近年来，我国中西部地区持续加强快递基础设施建设，在多地投产、扩建分拨中心，优化干线运输线路，提升寄递网络转运效能。

“快递市场的蓬勃发展将为扩大中西部地区线上消费需求发挥积极作用，也为进一步巩固和增强经济回升向好势头提供有力支撑。”国家邮政局有关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经