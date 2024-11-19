本报广州11月18日电 （记者李刚）18日下午，第十九届中国国际中小企业博览会在广州闭幕。本届中国国际中小企业博览会期间，超过万名采购商到会采购，线下进场参观、洽谈和采购超12万人次，按一年计意向成交金额近1000亿元。低空经济、高端装备、生物医药及高端医疗装备等领域的“小巨人”企业及单项冠军企业，在会上展示优质产品和先进技术，促进行业上下游交流与合作。

本届中国国际中小企业博览会举办超过60场配套活动，发布《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027）》、2024年度大企业技术创新需求榜单，推动链主企业与“专精特新”中小企业签约；举办30场“新技术、新装备、新产品”发布活动，160家具有代表性的优秀参展企业发布一批新技术、新装备、新产品等。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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