第十九届中国国际中小企业博览会在广州闭幕
按一年计意向成交额近千亿元
2024年11月19日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报广州11月18日电 （记者李刚）18日下午，第十九届中国国际中小企业博览会在广州闭幕。本届中国国际中小企业博览会期间，超过万名采购商到会采购，线下进场参观、洽谈和采购超12万人次，按一年计意向成交金额近1000亿元。低空经济、高端装备、生物医药及高端医疗装备等领域的“小巨人”企业及单项冠军企业，在会上展示优质产品和先进技术，促进行业上下游交流与合作。
本届中国国际中小企业博览会举办超过60场配套活动，发布《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027）》、2024年度大企业技术创新需求榜单，推动链主企业与“专精特新”中小企业签约；举办30场“新技术、新装备、新产品”发布活动，160家具有代表性的优秀参展企业发布一批新技术、新装备、新产品等。
《 人民日报 》（ 2024年11月19日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民网舆情数据中心2024年度第三期“网络舆情分析师（高级）”研修班在京举行
- 人民网北京11月18日电 （记者郭亚飞） 由人民网舆情数据中心（人民网舆情监测室）推出的2024年度第三期“网络舆情分析师（高级）”研修班近日在北京成功举办，来自全国多家企事业单位的新闻宣传负责人参加了本期研修班的培训。 培训现场 伴随信息技术迅猛发展，人工智能技术的广泛应用使信息传播呈现多样化、数字化、智能化、定向化的新特点，我国舆论传播格局发生着深刻变革。…
- 评论
- 关注