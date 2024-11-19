开源欧拉操作系统助力数智化发展
筑牢数字底座 赋能产业升级
汇聚行业智慧，促进技术共享。近日，操作系统大会暨开源欧拉（openEuler）峰会在北京召开。中国工程院院士倪光南表示，期待产业界积极拥抱开源，让中国成为全球开源体系中的重要力量。
自2021年11月华为公司将开源欧拉操作系统捐赠给开放原子开源基金会以来，该系统实现了跨越式发展，在技术创新、生态发展、社区合作、商业落地等方面建立了完善的发展体系。
加强根技术迭代与创新，是保障下游技术开发活力的源泉之一。开源欧拉将根技术创新作为关键竞争力，每两年推出一个长期支持版本，为企业级用户提供安全稳定的服务。同时，开源欧拉也是一个技术孵化器，每半年发布一个创新版，集成最新技术成果。
通过与人工智能技术深度融合，开源欧拉操作系统更加智能。今年6月，人工智能原生开源操作系统开源欧拉24.03长期支持版本正式发布。在版本开发的过程中，共有5000余名社区开发者参与其中。在平台与开发者的合作下，开源欧拉系统版本持续迭代，逐步成为覆盖全场景的创新平台，为下游科技创新打下坚实基础。
加强开源体系建设，对推动软件产业高质量发展、加快发展新质生产力、推进新型工业化具有积极意义。从通信运营商的数据处理效率提升，到百度、京东、新浪的操作系统解决方案升级，开源欧拉的服务范围不断扩大。如今，加入开源欧拉社区的企业和组织已超1800家。
中国建设银行的信用卡业务形态复杂、客户基数庞大，需要一套更加安全稳定的业务系统。对此，开源欧拉社区共建伙伴——麒麟软件基于鲲鹏服务器和银河麒麟高级服务器操作系统V10，为中国建设银行量身打造了一套业务系统解决方案。该方案不仅帮助其高效完成现有信用卡业务系统的升级，还顺利完成主机系统到分布式系统的数据迁移，实现操作系统的国产化替代。
“开源欧拉操作系统在金融行业大规模落地，预计2024年，金融行业新增服务器操作系统中，开源欧拉市场份额将超过80%。”北京金融科技产业联盟理事长吕仲涛说。
多年来，开源欧拉积极与全球主流社区和组织开展合作，推动构建全球开源新生态。在社区成员单位的持续努力之下，开源欧拉已与9个海外头部开源基金会建立深入合作关系，原生支持主流开源软件，为150多个国家和地区提供服务，全球下载量突破350万次。
一系列合作不仅推动开源欧拉操作系统加速融入全球开源体系，还吸引了众多海外项目和资金支持，为海外开发者参与中国开源事业搭建更广阔的平台，助力系统更好实现全球化发展。
《 人民日报 》（ 2024年11月19日 10 版）
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