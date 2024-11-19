本报南京11月18日电 （记者姚雪青）国家氢能装备产品质量检验检测中心近日获得国家市场监管总局批复筹建，规划落户江苏省常州市武进区西太湖科技产业园。据了解，该项目总投资3.2亿元，选址在“两湖”创新区核心区北侧“常州氢湾”规划地块，建成后主要开展汽车用液氢气瓶、固定式真空绝热液氢压力容器等氢能装备产品标准申请，制定相应产品的检验检测要求。

近年来，武进积极布局氢能“制—储—运—用”产业链，出台氢能产业发展一系列政策文件。目前，全区集聚氢能产业链企业超50家，已初步形成涵盖氢气制备和储运、电堆及核心零部件、电池系统、整车制造和加氢站建设运营等较为完整的产业链条，覆盖制氢、储氢、运氢、用氢、检验等全链条环节。

《 人民日报 》（ 2024年11月19日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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