联合飞机亮相第十五届中国航展
2024年11月19日08:16 | 来源：人民网
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11月17日，第十五届中国国际航空航天博览会（以下简称“中国航展”）在珠海圆满闭幕。来自47个国家和地区的“高、精、尖”展品齐聚，全方位展示全球航空航天创新成果。联合飞机携全系列十五款产品亮相，点亮“低空经济十大应用场景”。
联合飞机亮相第十五届中国航展（受访者供图）
航展上，联合飞机首发6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000。联合飞机集团董事长兼总裁田刚印介绍，镧影R6000以“安全、易用、低成本”为宗旨，通过智能空域指挥控制系统统一管理时空资源，实现了全自主飞行，简化操作流程，短期培训后即可飞行。通过规模化生产等手段，镧影R6000的成本大幅降低，让经营者、使用者购买、维护门槛更低。镧影R6000能够以直升机模式起降，无需机场跑道，巡航时旋翼倾转为固定翼模式，最大速度达到550km/h，突破了传统直升机的速度限制，可连接相距4000km的地点无需转乘，载人载物两用，甚至能够实现长距离无人驾驶有人乘坐。
除了镧影R6000之外，联合飞机旗舰无人机、机载设备等十五款产品悉数亮相航展。多旋翼无人机方面，Q100农业无人机集喷洒、播撒、运输、航测于一身，最大载重量65kg，智能化升级播种、施肥撒药、水产养殖、农产品转运，解决农业技术员短缺难题；镭影Q20无人机最大续航时间73分钟，能够实现“急难险绕”环境高效配送。
据悉，目前，联合飞机已经实现了十大“低空+“场景照进现实——通过”低空+“应急消防、城市管理、智慧公安等护航国民生命与财产安全，”低空+“农林植保、智慧电力、智慧水利、侦查测绘赋能基础建设，”低空+“物流运输、低空医疗提升生活品质与人民幸福感，”低空+“城市空中交通重塑交通出行与物流运输，开创长距离运载新生态。
(责编：曹淼、李源)
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