人民网北京11月19日电 （记者李栋）秋粮占全年粮食总量的四分之三，是全年粮食收购的重中之重。近日，国家粮食和物资储备局召开部分粮食主产省（区）秋粮收购工作调度推进会议，扎实推进秋粮收购政策落实落地，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。

国家粮食和物资储备局相关负责人表示，新季秋粮上市以来，各地各有关部门准确把握粮食市场形势，加强秋粮收购组织，扎实做好粮食收储调控工作，粮食市场购销趋于活跃，呈现稳中向好势头。

会议强调，当前正值秋粮集中上市阶段，要精心组织、周密安排，扎实做好秋粮收购工作。

一是坚持分品种施策。根据玉米、稻谷、大豆等秋粮品种不同特点，采取针对性政策措施。紧盯重点时段、重点地区、重点区域，加大收储调控力度。

二是精心组织托市收购。及时批复在符合条件的地区启动最低收购价执行预案，科学布设收购库点，方便农民就近卖粮。

三是加强粮食产销衔接。因地制宜开展粮食产销洽谈活动，加强农企对接，引导涉粮央企和地方骨干企业积极入市收购。

四是持续优化为农服务。用心用情做好粮食收购现场、信息引导、政策咨询等服务，推广使用预约收购，维护好粮食收购现场秩序，让售粮农民卖“明白粮”“舒心粮”“放心粮”。

五是加强粮食市场监测。密切跟踪粮食市场形势变化，及时调度秋粮收购进展、供求形势、价格变化等情况，帮助售粮农民和收粮企业合理安排购销活动。

在今年秋粮上市之前，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、农业农村部等九部门联合发布《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》（下称《通知》）。

《通知》提出，要更多采用市场化方式和手段，推动形成主体多元、购销踊跃、流通顺畅的粮食市场良好局面。要加强收购工作统筹组织、深化粮食产销合作、健全粮食市场化融资机制、充分发挥交通物流保通保畅工作机制作用、做好粮食供销运的跟踪监测和协调、深入推进优质粮食工程，着力营造公开透明、规范有序的市场环境，切实提高各类主体入市收购积极性，提高粮食流通效率，持续增强粮食收储保障能力。

为全力保障农民售粮顺畅，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。《通知》要求，要加强粮食市场监测预警，统筹考虑玉米、稻谷、大豆等秋粮品种生产形势和市场走势；加强中央和地方各级储备协同运作，合理把握收储轮换时机、节奏和力度；加强产购储加销全链条协同保障和粮食应急保障体系建设。紧紧围绕农民售粮实际需要，创新服务方式，进一步加大预约收购推广应用力度，让售粮农民少跑腿、少排队、快售粮；要发挥粮食产后服务中心作用，帮助农民减损增收。

“要科学把握政府和市场的关系，统筹市场化收购和政策性收储，既充分发挥市场机制作用，激发市场活力，又狠抓收储调控政策落实，推动粮食价格保持在合理水平，坚决守住农民‘种粮卖得出’的底线。”该负责人表示。

(责编：杨曦、高雷)

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