人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经观察：政策“组合拳”助力冰雪经济“热力全开”

人民网记者 乔业琼
2024年11月19日08:51 | 来源：人民网
小字号

搭乘“雪国列车”一路向北，奔赴北极漠河开启一场冰雪浪漫之旅；到新疆富蕴县的可可托海国际滑雪度假区，在一望无际的雪道上纵情飞驰；周末相聚河北张家口市崇礼区，畅享“夜滑+美食+音乐+娱乐”等多种体验……当前我国冰雪季已至，冰雪资源“热力全开”，冰雪运动魅力十足。

冰雪经济具有产业链条长、导流效应大、社会效益高的特点。近年来，群众对冰雪运动的热情日益高涨，我国冰雪经济呈现强劲发展势头，其对于拉动内需、促进就业、扩大消费等均起到积极作用。

为顺应人民群众参与更加丰富多样的冰雪运动的需求，推动冰雪经济成为新的增长点，国务院办公厅近日发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），分阶段提出发展目标：到2027年，我国冰雪经济总规模达到1.2万亿元；到2030年，我国冰雪经济总规模达到1.5万亿元，这为我国发展冰雪经济制定了总目标及路线图。

抢抓冰雪运动机遇，多地积极创新冰雪旅游、竞赛表演、运动培训、冰雪装备制造等多种业态，助力冰雪经济乘“冬”风“热”起来。

2023年为无数游客带去惊喜与感动的“尔滨”，2024年服务再升级，不仅增加了滑梯、专列、公路等硬件设施，还将推出一系列大众化冰雪休闲娱乐产品，在特色地域文旅与大型国际赛事的双重碰撞中带给游客更多惊喜；

新疆热雪节推出滑雪训练营、百大试滑、粉雪会客厅等一系列冰雪活动，打造以雪下生活为基底，体现人文精神和生活方式的交流空间，并与冬博会、音乐季无缝衔接，深度联动，进一步赋能冰雪消费；

河北张家口市高新区为冰雪装备企业融资发展提供支撑，冰雪运动装备产业园推动产业规模化集群化发展，企业生产的冰雪装备器材已在10多个大型雪场和国家项目中投入使用……

加快发展冰雪经济，有关部门正积极筹备，一系列政策“组合拳”已经提上日程。

立足全局，国家发改委积极推动将发展冰雪运动和冰雪经济有关内容纳入相关规划，进一步细化完善政策举措；文旅部将牵头组织制定《冰雪旅游提升计划》，继续推出一批优质冰雪旅游产品和线路；工信部将研究出台推动包括冰雪装备在内的体育器械高质量发展有关举措；体育总局将加大对冰雪运动新产品、新材料、新技术应用的支持力度，推动建设适合群众参与的冰雪运动新场景。

随着冰雪运动的普及和冰雪经济的发展，尤其是2022年我国成功举办北京冬奥会、冬残奥会以来，冰雪运动跨越式发展的红利持续释放。在2024国际冬季运动（北京）博览会上发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》数据显示，预计2024年中国冰雪产业规模将达到9700亿元，并在次年突破万亿元大关。

在近日召开的国务院政策例行吹风会上，国家体育总局体育经济司司长杨雪鸫表示，在后冬奥时期，将按照《意见》的要求继续实施冰雪运动“南展西扩东进”战略，在群众性冰雪运动产品和服务上继续加大供给，推动冰雪运动的普及和发展，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”的成果。

(责编：杨迪、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：政策“组合拳”助力冰雪经济“热力全开”
　　搭乘“雪国列车”一路向北，奔赴北极漠河开启一场冰雪浪漫之旅；到新疆富蕴县的可可托海国际滑雪度假区，在一望无际的雪道上纵情飞驰；周末相聚河北张家口市崇礼区，畅享“夜滑+美食+音乐+娱乐”等多种体验……当前我国冰雪季已至，冰雪资源“热力全开”，冰雪运动魅力十足。 冰雪经济具有产业链条长、导流效应大、社会效益高的特点。…
人民网舆情数据中心2024年度第三期“网络舆情分析师（高级）”研修班在京举行
　　人民网北京11月18日电 （记者郭亚飞） 由人民网舆情数据中心（人民网舆情监测室）推出的2024年度第三期“网络舆情分析师（高级）”研修班近日在北京成功举办，来自全国多家企事业单位的新闻宣传负责人参加了本期研修班的培训。 培训现场 伴随信息技术迅猛发展，人工智能技术的广泛应用使信息传播呈现多样化、数字化、智能化、定向化的新特点，我国舆论传播格局发生着深刻变革。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部