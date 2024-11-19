人民网记者 乔业琼

搭乘“雪国列车”一路向北，奔赴北极漠河开启一场冰雪浪漫之旅；到新疆富蕴县的可可托海国际滑雪度假区，在一望无际的雪道上纵情飞驰；周末相聚河北张家口市崇礼区，畅享“夜滑+美食+音乐+娱乐”等多种体验……当前我国冰雪季已至，冰雪资源“热力全开”，冰雪运动魅力十足。

冰雪经济具有产业链条长、导流效应大、社会效益高的特点。近年来，群众对冰雪运动的热情日益高涨，我国冰雪经济呈现强劲发展势头，其对于拉动内需、促进就业、扩大消费等均起到积极作用。

为顺应人民群众参与更加丰富多样的冰雪运动的需求，推动冰雪经济成为新的增长点，国务院办公厅近日发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），分阶段提出发展目标：到2027年，我国冰雪经济总规模达到1.2万亿元；到2030年，我国冰雪经济总规模达到1.5万亿元，这为我国发展冰雪经济制定了总目标及路线图。

抢抓冰雪运动机遇，多地积极创新冰雪旅游、竞赛表演、运动培训、冰雪装备制造等多种业态，助力冰雪经济乘“冬”风“热”起来。

2023年为无数游客带去惊喜与感动的“尔滨”，2024年服务再升级，不仅增加了滑梯、专列、公路等硬件设施，还将推出一系列大众化冰雪休闲娱乐产品，在特色地域文旅与大型国际赛事的双重碰撞中带给游客更多惊喜；

新疆热雪节推出滑雪训练营、百大试滑、粉雪会客厅等一系列冰雪活动，打造以雪下生活为基底，体现人文精神和生活方式的交流空间，并与冬博会、音乐季无缝衔接，深度联动，进一步赋能冰雪消费；

河北张家口市高新区为冰雪装备企业融资发展提供支撑，冰雪运动装备产业园推动产业规模化集群化发展，企业生产的冰雪装备器材已在10多个大型雪场和国家项目中投入使用……

加快发展冰雪经济，有关部门正积极筹备，一系列政策“组合拳”已经提上日程。

立足全局，国家发改委积极推动将发展冰雪运动和冰雪经济有关内容纳入相关规划，进一步细化完善政策举措；文旅部将牵头组织制定《冰雪旅游提升计划》，继续推出一批优质冰雪旅游产品和线路；工信部将研究出台推动包括冰雪装备在内的体育器械高质量发展有关举措；体育总局将加大对冰雪运动新产品、新材料、新技术应用的支持力度，推动建设适合群众参与的冰雪运动新场景。

随着冰雪运动的普及和冰雪经济的发展，尤其是2022年我国成功举办北京冬奥会、冬残奥会以来，冰雪运动跨越式发展的红利持续释放。在2024国际冬季运动（北京）博览会上发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》数据显示，预计2024年中国冰雪产业规模将达到9700亿元，并在次年突破万亿元大关。

在近日召开的国务院政策例行吹风会上，国家体育总局体育经济司司长杨雪鸫表示，在后冬奥时期，将按照《意见》的要求继续实施冰雪运动“南展西扩东进”战略，在群众性冰雪运动产品和服务上继续加大供给，推动冰雪运动的普及和发展，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”的成果。

(责编：杨迪、高雷)

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