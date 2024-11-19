长三角新能源双碳研究中心启运
2024年11月19日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：长三角新能源双碳研究中心启运
科技日报讯 （记者滕继濮 实习记者夏天一 通讯员许阳 孙嘉隆）近日，记者从2024世界物联网博览会上获悉，长三角新能源双碳研究中心于日前投运。国际电工委员会（IEC）国际标准促进中心无锡培训基地、省物联网标委会电力物联网工作组于同期建立。
据了解，长三角新能源双碳研究中心目前已有11所知名高校、9家科研院所、15个新能源头部企业入驻，已落实科研投入2500余万元。该中心正持续打造新能源创新共同体，推动新能源领域创新资源共享，已共同编制车网互动攻关规划方案，同时持续深化新能源产业联盟建设，建立高效可持续的运作机制，构建灵活共享的活动空间，不断推动成员间信息共享、技术交流和市场合作，全面提升新能源产业链整体竞争力。
同期成立的国际标准促进中心无锡培训基地，由IEC国际标准促进中心（南京）与国网无锡供电公司共建。国网无锡供电公司副总经理顾志强介绍：“近年来，我们主导或参与制定国家标准6项、行业标准5项、团体标准8项，培养了大量国际标准领域的人才。”该公司3名青年员工被推荐至IEC国际标准促进中心（南京）培养锻炼，在电力电缆运维、有源微电网、车网互动技术等标准制定领域积累了丰富经验。
另悉，该基地将着力开展体系化的国际标准战略研究，推动车网互动等优势技术转化为国际标准，同时组织开展国际标准通识、国际标准申报培训，加快培育一批具有精通专业技术、熟悉国际标准化组织运作机制的复合型人才。
(责编：杨曦、陈键)
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