人民网记者 王绍绍

绿色消费引领潮流，智慧商圈汇聚人潮，线上线下融合促销，消费券发放持续升温……近年来，我国消费潜力不断释放，供需两端协同发力，消费热度不断攀升。

国家统计局最新数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点；环比增长0.41%。

不断涌现的各类“花式服务”，引领我国进入“新消费时代”。在消费品以旧换新活动的带动下，消费市场潜能加速释放，带动相关商品销售保持增长。

绿色消费引领潮流，成为消费市场的新风尚。从绿色家电到新能源汽车，越来越多的消费者开始关注产品的环保性能，选择低碳、节能的产品。

在新能源汽车领域，相关补贴政策的持续加码，进一步推动了市场的快速增长。广东省补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元/辆、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元/辆；上海市推出个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，一次性1.5万元购车补贴；新疆维吾尔自治区推出购买新能源汽车补贴1.8万元，新购燃油车补贴1.3万元……

在线上消费方面，电商平台的快速发展为消费市场注入了新的活力。各地有关部门也加大了对电商平台的支持力度，通过发放消费券、组织促销活动等方式，鼓励消费者在线购物。江苏省推出了“电商名城·乐购江苏”活动，通过电商平台发放消费券，鼓励消费者在线购物；福建省与电商企业合作，共同打造了“数字福建·云上购物节”，利用大数据、云计算等技术，为消费者提供了更加便捷、智能的购物体验。

数据显示，1-10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1-9月份加快0.2个百分点。全国网上零售额123632亿元，同比增长8.8%。其中，实物商品网上零售额103330亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。1-10月份，服务零售额同比增长6.5%。

业内专家表示，在刚刚过去的“双十一”购物节期间，全国各地通过线上线下融合的方式，推出了丰富多彩的促销活动，不仅活跃了市场氛围，更激发了消费者的购买热情。

在消费市场的快速发展中，新业态、新模式也不断涌现。从无人超市到直播带货，从社区团购到即时零售，这些新兴的消费方式不仅满足了消费者多样化的需求，也为经济发展注入了新的活力。

“未来消费市场的高质量发展，需要更加注重业态的多元化和模式的创新。通过引入更多餐饮、娱乐等业态，以及利用大数据、人工智能等先进技术，提升消费体验，激发市场活力，将成为消费市场发展的重要方向。”业内专家表示。

近期，北京市推出“夜京城”计划，通过打造特色夜经济街区，延长消费时间，丰富消费供给；天津市启动了“津彩消费季”活动，结合节假日、重要时间节点，组织开展数百场促销活动，为消费者提供了丰富的购物选择。

“从当前的市场表现来看，消费者对品质生活的追求和对新鲜事物的接受程度越来越高。”业内专家建议，未来，消费市场的发展将更加注重品质、绿色、智能等方向。各地应抓住这一机遇，加快推动消费转型升级，为消费者提供更加优质、便捷的服务和产品。

消费市场潜力的持续释放，是我国经济高质量发展的生动写照。上述专家表示，未来，应继续深化供给侧结构性改革，优化消费环境，提升消费品质，让消费成为拉动经济增长的重要引擎。

(责编：杨曦、高雷)

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