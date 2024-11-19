人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费利好持续加码 激活经济发展新活力

人民网记者 王绍绍
2024年11月19日08:59 | 来源：人民网
小字号

绿色消费引领潮流，智慧商圈汇聚人潮，线上线下融合促销，消费券发放持续升温……近年来，我国消费潜力不断释放，供需两端协同发力，消费热度不断攀升。 

国家统计局最新数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点；环比增长0.41%。

不断涌现的各类“花式服务”，引领我国进入“新消费时代”。在消费品以旧换新活动的带动下，消费市场潜能加速释放，带动相关商品销售保持增长。

绿色消费引领潮流，成为消费市场的新风尚。从绿色家电到新能源汽车，越来越多的消费者开始关注产品的环保性能，选择低碳、节能的产品。

在新能源汽车领域，相关补贴政策的持续加码，进一步推动了市场的快速增长。广东省补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元/辆、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元/辆；上海市推出个人消费者购买5万元以上（含）纯电动小客车新车，一次性1.5万元购车补贴；新疆维吾尔自治区推出购买新能源汽车补贴1.8万元，新购燃油车补贴1.3万元……

在线上消费方面，电商平台的快速发展为消费市场注入了新的活力。各地有关部门也加大了对电商平台的支持力度，通过发放消费券、组织促销活动等方式，鼓励消费者在线购物。江苏省推出了“电商名城·乐购江苏”活动，通过电商平台发放消费券，鼓励消费者在线购物；福建省与电商企业合作，共同打造了“数字福建·云上购物节”，利用大数据、云计算等技术，为消费者提供了更加便捷、智能的购物体验。

数据显示，1-10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1-9月份加快0.2个百分点。全国网上零售额123632亿元，同比增长8.8%。其中，实物商品网上零售额103330亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。1-10月份，服务零售额同比增长6.5%。

业内专家表示，在刚刚过去的“双十一”购物节期间，全国各地通过线上线下融合的方式，推出了丰富多彩的促销活动，不仅活跃了市场氛围，更激发了消费者的购买热情。

在消费市场的快速发展中，新业态、新模式也不断涌现。从无人超市到直播带货，从社区团购到即时零售，这些新兴的消费方式不仅满足了消费者多样化的需求，也为经济发展注入了新的活力。

“未来消费市场的高质量发展，需要更加注重业态的多元化和模式的创新。通过引入更多餐饮、娱乐等业态，以及利用大数据、人工智能等先进技术，提升消费体验，激发市场活力，将成为消费市场发展的重要方向。”业内专家表示。

近期，北京市推出“夜京城”计划，通过打造特色夜经济街区，延长消费时间，丰富消费供给；天津市启动了“津彩消费季”活动，结合节假日、重要时间节点，组织开展数百场促销活动，为消费者提供了丰富的购物选择。

“从当前的市场表现来看，消费者对品质生活的追求和对新鲜事物的接受程度越来越高。”业内专家建议，未来，消费市场的发展将更加注重品质、绿色、智能等方向。各地应抓住这一机遇，加快推动消费转型升级，为消费者提供更加优质、便捷的服务和产品。

消费市场潜力的持续释放，是我国经济高质量发展的生动写照。上述专家表示，未来，应继续深化供给侧结构性改革，优化消费环境，提升消费品质，让消费成为拉动经济增长的重要引擎。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 数据创新高！中国为续写“亚太奇迹”再添动力
　　
消费利好持续加码 激活经济发展新活力
　　绿色消费引领潮流，智慧商圈汇聚人潮，线上线下融合促销，消费券发放持续升温……近年来，我国消费潜力不断释放，供需两端协同发力，消费热度不断攀升。 国家统计局最新数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点；环比增长0.41%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部