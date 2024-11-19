刘 萌

原标题：高技术制造业成为吸引外资的新“磁力”

今年以来，外资企业在华投资呈现较快增长趋势，特别是在高技术制造业相关领域加快布局，进一步融入中国市场。商务部发布的最新数据显示，2024年1月份至10月份，实际使用外资金额6932.1亿元人民币。其中，高技术制造业实际使用外资801.8亿元人民币，占全国实际使用外资的11.6%，较去年同期提高0.7个百分点。

从细分行业来看，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长61.7%和48.8%。

具体来看，外资投向高技术领域密集“上新”。例如，埃克森美孚在大亚湾石化区建设的惠州乙烯一期项目投资已超过300亿元人民币，今年再投资100亿元人民币，计划年底开工投产；大众汽车集团（中国）宣布投资25亿欧元，以强化在华研发实力……随着我国加快发展新质生产力，以及一系列稳经济、促开放、引外资政策效应的持续显现，外资企业正积极调整投资布局，向高技术制造业倾斜，持续以“真金白银”深度融入中国产业链和创新链。

高技术制造业实际使用外资占比的提高，不仅展示了中国吸引外资的结构在不断优化，也体现了中国经济转型升级过程中外资对中国未来发展的积极预期。

外资加速布局高技术制造业，对于推动科技创新、促进产业升级、增加就业机会以及优化经济结构等方面都具有重要意义。关于进一步推动外资布局高技术制造业，笔者建议可以从以下四方面入手：

首先，完善政策支持体系，支持各地因地制宜加大引资力度，为外资企业提供更加优惠的政策支持，包括税收优惠、资金补贴等。

其次，培育新型比较优势，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型，继续用好国内大市场和丰富的应用场景，为外资企业提供更多市场机会和合作空间 。同时，鼓励外资企业加大研发投入，支持外资企业在我国设立研发中心，提升整体科技创新能力和产业竞争力 。

再次，进一步扩大外资市场准入。最新版外资准入负面清单已于2024年11月1日起施行，此次更新，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。要加强准入后的外资国民待遇，切实做到准入又准营，同时推进电信、医疗等领域扩大开放。

最后，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为各国企业在华投资兴业提供更多支持便利，增强其投资信心 。

(责编：杨曦、陈键)

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