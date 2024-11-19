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“买全球、卖全球” 义乌中欧班列开行十周年

杜雨萌
2024年11月19日09:02 | 来源：证券日报
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原标题：“买全球、卖全球” 义乌中欧班列开行十周年

11月18日10时18分，一趟满载日用百货、汽车配件、机械设备等出口货物的110个标准箱中欧班列从铁路义乌西站（以下简称“义乌西站”）驶出，驶往逾1.3万公里外的西班牙马德里。当天，义乌中欧班列迎来开行十周年节点。

《证券日报》记者从中国铁路上海局集团有限公司（以下简称“上海局集团公司”）获悉，十年来，义乌中欧班列累计开行逾6700列，发运逾67万标准箱，为“世界小商品之都”义乌“买全球、卖全球”提供重要运力支撑。开行十年来，义乌中欧班列开行量、重箱率、回程率等关键指数在全国中欧班列中位居前列，成为全国唯一由县级市开行中欧班列的成功案例。

从“一条线”到“一张网”。十年来，义乌中欧班列不断丰富线路、扩量提质，从第1列到逾6700列，从最初的单一去向到如今的“多点开花”……铁路部门与政府、企业深入合作，为地区与班列发展持续供能。

据长三角铁路和义乌中欧班列的平台公司（义乌天盟实业投资有限公司）介绍，2014年至2024年十年间，义乌中欧班列年开行数量由初期的23列增长到目前的逾1100列，年运输货值由0.92亿美元提升至26.2亿美元，运输货物品类由近1万种增长到近5万种。

随着中欧班列辐射范围越来越广，日益织密的班列线条密切了内陆城市与国际市场联系。截至目前，义乌中欧班列辐射范围扩大至50余个亚欧国家和地区，通达160多座城市，实现中欧线、中俄线和中亚线三大主要线路的全覆盖；出口货源结构从运行初期的小商品、日用百货、五金工具逐渐向汽车配件、智能家电、光伏组件、新能源汽车等高附加值、高科技产品转型；回程班列占比也由2014年的不足10%提升至目前的60.3%。

作为共建“一带一路”重要支点和国务院批准的首个国际贸易综合改革试点城市，十年间，义乌中欧班列与义乌城市发展深度融合，成为中欧贸易中不可或缺的角色。

据义乌市市场发展委相关工作人员介绍，目前，义乌与全球230多个国家和地区保持着贸易往来，每年吸引近60万人次外商前来。在义乌国际商贸城，有近1.5万家经营主体通过中欧班列达成商品进出口、转出口。截至2024年10月份，义乌中欧班列进出口货物品类达到26个大类近5万种商品。

值得一提的是，11月15日，全国中欧班列累计开行突破10万列，为保障国际产业链供应链稳定作出中国贡献。尤其是近年来，面对全球经济下行、地区局势紧张等诸多因素考验，义乌仍逆势而上，蹚出一条进口增量之路。

义乌海关数据显示，2024年前三季度，义乌市完成进口额587.9亿元人民币，同比增长20.3%，其中，中欧班列运回的欧洲美容化妆品、洗护用品、红酒、食品和厨具用品等越来越多地走进中国家庭，成为班列进口商品中的主要消费品。

目前，平均每天有4趟中欧班列抵离义乌，源源不断载着中国制造远赴海外，再带回沿线亚欧各国的主销产品。十年来，义乌中欧班列从无到有、从有到强，为沿线亚欧各国的经贸发展跑出一条又一条新路，也为促进全球经济发展、增进各国人民福祉、推动构建人类命运共同体作出贡献。

(责编：杨曦、陈键)
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