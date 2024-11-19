吴晓璐 毛艺融

原标题：正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放

11月18日，在“互联互通十周年高峰论坛”上，中国证监会主席吴清通过视频致辞表示，中国证监会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，在市场开放、跨境投融资便利化等方面，将推出更多务实举措。

“中国证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化的方向，为国际投资者投资中国市场创造更好的环境。”吴清表示，中国证监会将和香港监管机构紧密合作，共同推动两地资本市场互利共赢、协同发展。

中国证监会副主席李明表示，中国证监会将认真落实中央部署，推动市场、机构、产品全方位制度型开放。此外，中国证监会将以落实好对港合作举措为抓手，继续优化完善互联互通机制，进一步健全境外上市监管协调机制，共同支持科技创新和新质生产力发展。

沪深港通对两地市场

重要性日益凸显

李明表示，十年来，两地精诚合作，携手推出沪港通、深港通，开创了操作便利、风险可控的跨境证券投资新模式。沪深港通是“一国两制”在资本市场领域的生动实践，也是两地市场协同发展的重要缩影。

沪深港通有力、有效促进两地资本市场高质量发展。李明表示，沪深港通开通以来，标的范围持续扩大，先后纳入港股不同投票权架构公司、未盈利生物科技公司、满足条件的外国公司股票和A股科创板公司，为两地投资者提供了更丰富的投资标的。交易结算机制不断优化，取消总额度限制，将每日额度扩大4倍，优化交易日历安排，提升港股通按金的精细化管理水平，进一步便利两地投资者跨境投资。

“随着各项机制不断优化，沪深港通对两地市场重要性日益凸显。”李明表示，一是交易稳步增长，有效改善两地市场流动性，提升市场活力。二是两地市场吸引力显著提升。沪深港通助推A股纳入明晟、富时罗素、标普道琼斯等国际知名指数，吸引境外长期资金配置A股资产，沪深港通也提升了香港市场对包括优质中概股和外国企业的上市吸引力，助推资本、机构、人才、信息资源要素向香港集聚。

为国际投资者投资中国

创造更好环境

新“国九条”要求，坚持统筹资本市场高水平制度型开放和安全。拓展优化资本市场跨境互联互通机制。拓宽企业境外上市融资渠道，提升境外上市备案管理质效。

“中国证监会将认真落实中央部署，推动市场、机构、产品全方位制度型开放。”李明表示，市场开放方面，进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通标的范围，拓展内地企业境外上市渠道，扩大期货市场开放。机构开放方面，支持更多外资机构来华投资展业，支持更多符合条件的内地机构走出去开展跨境业务。产品开发方面，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，优化内地与香港基金互认安排。

此外，充分发挥香港在金融对外开放中的重要作用。李明表示，中国证监会坚定不移贯彻落实“一国两制”方针，推动两地市场务实合作，促进两地资本市场互利共赢，协同发展。

今年4月份，中国证监会发布放宽5项资本市场对港合作措施。目前，相关措施有序落地，进展顺利。放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围方面，首批新增的91只ETF标的已于今年7月份正式纳入沪深港通；支持内地行业龙头企业赴港上市方面，已办结顺丰控股、华润饮料、美的集团等大型企业赴港上市备案；优化基金互认安排方面，已就优化基金互认安排有关规则的修订完成了公开征求意见。同时稳步推进人民币股票交易柜台纳入港股通，以及将REITs纳入沪深港通各项工作。

李明表示，中国证监会将以落实好对港合作举措为抓手，继续优化完善互联互通机制，进一步健全境外上市监管协调机制，共同支持科技创新和新质生产力发展，深化机构产品合作，加强两地监管合作，共同维护两地市场健康稳定发展。

(责编：杨曦、陈键)

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