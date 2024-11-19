张文湘

原标题：快递行业高质量发展提速 年业务量首次突破1500亿件

11月17日，国家邮政局数据显示，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关。而2014年，中国快递年业务量首次实现突破100亿件。十年间，行业的发展速度让人惊叹。

与此同时，快递物流行业也在加快智能化、绿色化发展步伐。业内人士表示，行业正在向高质量方向发展，未来几年有望继续保持高速增长。

国家邮政局数据显示，今年前三季度，我国快递业务量完成1237.7亿件，同比增长22%。其中，第三季度快递业务量完成436.1亿件，同比增长20.1%；前三季度快递业务收入为1万亿元，同比增长14.1%。

相关快递行业上市公司的业绩表现同样亮眼。Wind数据显示，今年前三季度，韵达股份、顺丰控股、申通快递、圆通速递营收同比分别增长8.14%、9.44%、14.16%、21.13%，净利润同比分别增长20.93%、21.59%、195.18%、10.21%。

“从业务量角度来说，今年快递行业的发展超出预期，最重要原因是今年以来各种消费刺激政策的出台。另外，中西部地区快递业务的增速较快，也是年内行业增长的一大动力。”贯铄资本CEO赵小敏对《证券日报》记者表示。

赵小敏认为，目前快递行业进入相对稳步的发展阶段，展望未来，快递行业的高质量发展成为行业预期，各平台预计仍会加大促销力度，各种生鲜冷链业务也迎来发展机遇，明年行业有望继续保持约15%的同比增速。

相关从业者也表达了对未来行业发展的乐观预期。“快递行业的集中度在快速提升，根据目前的情况判断，未来5年内行业都会维持高速增长。”某快递网点运营负责人告诉记者。

除业务量快速增长外，快递行业呈现出的新发展态势同样引人关注。

一方面，随着中西部地区快递基础设施建设的推进，快递行业区域协调发展成效逐步显现。国家邮政局数据显示，今年前三季度，东、中、西部地区快递业务量占全国比重分别为72.6%、18.6%和8.8%，与上年同期相比，中部和西部分别提升1.3个和0.9个百分点。

“中国快递行业流通数字化重塑还在进一步提升，电商平台在‘向西走’，中西部地区流通数字化深化，消费工业品向西而农产品向东；行业在‘向下沉’，消费工业品下沉至农村，农产品上行。随着全国统一大市场的构建，以及新时代西部大开发的推进，流通数字化渗透率还会进一步提升，但整体增势趋稳。”《现代物流报》社社长杨达卿表示。

另一方面，人工智能、物联网等创新技术在行业内得到加速应用，快递行业智能化、绿色化、集群化发展趋势明显加快。

“数智化是快递行业最大的发展驱动力，可进一步促进消费品全链路、全流程的提质增效降本；而国际化仍是快递业未来几年的主要驱动力，未来来自新兴市场的增量加大；集群化是快递业发展的新趋势，快递物流与产业带、产业集群融合发展，将促使快递龙头企业与产业带及产业集群形成供应链集群式服务，从而推进头部企业从单一的‘快递’服务，向更加集成的‘快链’服务发展。”杨达卿表示。

赵小敏表示，快递物流行业正在向高质量方向发展，行业技术迭代逐步升级，进入相对良性的发展循环，行业集中度、出海速度也会得到进一步提升，在未来很长的时间内，整个行业有望保持健康可持续的发展态势。

(责编：杨曦、陈键)

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