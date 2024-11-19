李芃达

原标题：冰雪经济催生装备制造融合创新

日前，国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，提出推进冰雪装备器材产业高质量发展。

作为冰雪经济的重要组成部分，冰雪装备器材产业为冰雪运动开展提供了坚实基础。从滑雪鞋等大众运动装备，到高速弹射系统等竞技体育装备，再到造雪机等场地装备……经过多年发展，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系，基本覆盖了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动的全产业链冰雪装备器材。企业数量从2015年约300家增至2023年约900家，销售收入从2015年不到50亿元增长到2023年的220亿元。

产业规模快速壮大的同时，产品质量也得到稳步提升。“竞技训练及维护保障装备攻关成效显著，雪车、雪蜡车、造雪机等一批高端装备研制成功。场地设施装备供给能力持续增强，制冰机、大型压雪机加速应用，为冰雪运动爱好者提供高品质运动场地。”工业和信息化部装备工业一司负责人郝立顺说。

随着北京冬奥会的成功举办，冰雪运动被越来越多的人所熟知和喜爱，这也使冰雪装备器材的消费需求呈现年龄结构多元化、地域分布扩大化态势，消费者对冰雪装备器材的舒适度、智能化、个性化要求不断提高。以5G、人工智能、虚拟现实等为代表的新技术正成为推动冰雪装备器材高质量发展的强劲引擎，催生新产品新模式。

中国机械工业联合会副秘书长佘伟珍认为，推动新技术与冰雪装备融合创新，首先要强化企业科技创新主体地位，鼓励企业针对人民群众多样化冰雪运动需求，应用新技术、开发新产品；其次，推动科技赋能冰雪运动场景，支持利用AR、VR等技术研发冰雪运动模拟训练平台，开发智能滑雪、滑冰等线上产品和服务，打造线上线下协同发展的消费新模式。此外，应鼓励冰雪运动基地打造沉浸体验中心、创新科技展馆和品牌文化中心，为冰雪运动消费群体提供运动装备柔性制造与个性化设计，培育冰雪运动多元化、时尚化、智能化消费新业态。

佘伟珍告诉记者，我国冰雪装备产业起步晚、基础薄、创新能力弱，与国际领先水平相比，主要存在高端装备不足、关键技术“卡脖子”、竞技竞赛类装备受制于人等瓶颈。比如运动员训练、康复装备器材，竞技体育比赛装备器材多是靠进口。这类装备市场规模小、研发投入大、进入门槛高，企业不敢投、不愿投，基本属于市场失灵产品，仅靠行业企业力量难以解决，需要国家政策支持和产业界各方共同努力。

冰雪装备器材“卡脖子”问题主要集中在基础材料、基础零部件、基础软件和基础工艺等方面。《意见》指出，围绕冰雪竞技与冰雪旅游需要，发挥重大专项资金引导作用，组织产学研用协同攻关，推动研发一批运动员竞技、训练、测试、康复急需的装备器材，加快推动缆车等冰雪装备“卡脖子”关键技术突破。

佘伟珍建议，要围绕冰雪竞技与冰雪旅游的需求，积极发挥我国制造业体系完善的大工业优势，重点加强基础前沿、关键共性技术攻关，夯实产业发展基础；推进冰雪装备制造业与智能制造、新一代信息技术、新材料、生物技术等领域融合创新，提升可持续创新能力。

截至目前，我国在冰雪装备器材领域拥有制造业单项冠军企业6家、专精特新企业21家。《意见》特别强调，要引导冰雪文化和旅游企业、冰雪运动企业、冰雪装备器材企业等加快数字化、网络化、智能化、绿色化转型，培育一批冰雪领域专精特新中小企业。

佘伟珍表示，中小企业发展基金、专项资金等要加大对冰雪装备产业发展的支持，引导冰雪装备企业更加关注细分市场、专门客户群体的需求，加大研发投入，开发特色产品，开展特色服务。推动装备生产企业与冰雪产业龙头企业加强合作，瞄准产业链、价值链、创新链的核心环节，整合优质资源，打造具有国际竞争力的领航企业和知名品牌。

(责编：杨曦、陈键)

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