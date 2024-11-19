董碧娟

原标题：便利纳税人跨区迁移成效显

记者近日从国家税务总局获悉，此前，国家税务总局在充分听取企业及基层税务部门意见建议的基础上，制发《国家税务总局关于进一步便利纳税人跨区迁移服务全国统一大市场建设的通知》。自2024年9月1日政策执行以来至10月31日，全国范围内共有4610户纳税人进行跨省迁移，同比增长30.04%，涉税业务平均办理时长压缩5天至10天，符合条件的企业当天即可顺利迁出。

据了解，在国家税务总局的统筹指导下，各地税务部门加强与市场监管等部门信息共享，通过跨部门信息联动、前端辅导和事前提醒，让纳税人在迁出前“心中有数”。在事前提醒环节，国家税务总局设计了“事前提示提醒及自助预检”“未办结事项内控监督”等优化场景。纳税人可通过办税服务厅窗口、新电子税务局等渠道进行预检，一次性获知是否存在税务迁移未结事项，便于迁移前自主办结。同时，税务部门还专门设置监测指标，督促税务人员限时办理未结工作事项。

同时，国家税务总局设计了“未结事项自动办理”“数电票纳税人无感迁移”等优化场景，实现事中办理的提速增效。对于汇算清缴期外迁的纳税人，在迁入地办理迁移年度企业所得税、个人所得税经营所得汇算清缴时，产生的退（补）税可直接在迁入地办理入库，不需要再返回迁出地办理。此外，纳税人可在迁入地按规定申请迁移年度个税代扣代缴手续费，不用在迁出地、迁入地分别申请。

迁入地税务机关还推出了“无缝衔接”迁入服务，让迁入企业少跑腿。“今年我们公司从曲靖市罗平县迁移到德宏州梁河县，本来还担心迁入后未办结事项还要回头再办，没想到在迁入地就全办完了，十分方便。”云南野森珍绿色食品有限公司财务负责人杨春艳表示。

聚焦纳税人缴费人“就近办”“异地办”需求，国家税务总局推动建立跨区域通办服务机制，各地税务局成立征纳互动服务中心，实现涵盖跨区迁移在内涉税（费）事项线上线下跨区域通办，帮助符合条件的纳税人通过线上征纳互动平台实现“办问协同、办审一体、一站办结”。海南华创检测有限公司财务人员金鑫表示：“我们公司从湖南长沙搬迁到了海南东方。刚办完迁移业务，就接到了海南税务部门的涉税事项辅导电话，详细告知相关优惠政策。”

现实中，少数不法企业妄图钻便利迁移的空子，通过“另起炉灶”逃避税收违法责任追究，危害经济社会秩序。为了防止这些不法分子利用迁移“洗白”，税务部门依托电子税务局开展风险扫描，对于迁移纳税人一并扫描其迁移前、迁移后的涉税信息，对涉税风险疑点依法进行核查，对涉税违法行为进行严肃查处，更好畅通正常注销之门，更好防范恶意迁移漏洞，切实维护国家税收安全。

国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将持续做优前置化提醒，做细场景化设置，做强智能化防控，做精流程化管理，进一步提升经营主体流通的便利性，为全国统一大市场建设营造良好的税收环境。

(责编：杨曦、陈键)

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