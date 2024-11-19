人民网北京11月19日电 （记者黄盛）据国务院国资委研究中心日前发布的《中央企业高质量发展报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，中央企业加大力度推进关键核心技术攻关，实施了11项专项行动计划，形成了8大类60个领域201个方向的原创技术策源地建设总体布局。

据《报告》显示，中央企业还深度参与国家实验室体系建设，牵头完成了一批全国重点实验室的重组，并推进创新联合体建设，引领带动了超过500家高校科研院所、地方国企、民营企业共同推进1000多个合作项目。中央企业还不断优化科技创新评价机制和研发投入管理流向，加大基础研究与应用基础研究原创技术研发投入力度。

另外，中央企业通过一系列举措夯实了高质量发展的基础。一是着力提高经济效益，2023年中央企业实现营业收入39.6万亿元，利润总额2.6万亿元，净资产收益率达到6.6%，全员劳动生产率高达78.7万元/人，营业现金比率为11.2%，整体资产负债率为64.6%，各项经济指标均表现优异；二是着力扩大有效投资，全年总投资达到6.2万亿元，同比增长6.9%，其中固定资产投资5.09万亿元，同比增长11.4%，战略性新兴产业投资更是实现了32.1%的高速增长；三是加强协同发展，与民营企业等社会资本开展股权合作，涉及金额超过3900亿元，直接带动供应链上下游企业200多万户，其中96%为民营中小企业，有效促进了产业链上下游的融合发展。

《报告》还显示，中央企业不断深化产业链上下游合作，提升供应链的稳定性和韧性，努力打造具有全球影响力的知名品牌，并积极对接国际先进规则标准，牵头制定移动通信、特高压等重要国际标准超过100项。通过持续增强对电网、石油天然气管网、江河主干水网、信息通信网等领域的投入，加强新型基础设施建设。同时，坚持内外两端发力，在国内，助力粮食稳产增产，在海外，增强海外粮源及国际粮食贸易掌控能力，不断提升粮食储备保障水平。此外，中央企业还通过增强供给保障能力，确保能源资源安全，2023年中央发电企业贡献了占全国63%的发电量，中央石油石化企业全年累计销售天然气3543.9亿立方米，进口1470.5亿立方米，有力保障了油气安全稳定供应。

国务院国资委研究中心主任衣学东对此表示，中央企业将聚焦三个集中，推进国有经济布局优化和结构调整，打造一批具有国际竞争力的战新产业集群和产业领军企业。同时，中央企业将当好服务全面建成社会主义现代化强国的战略性力量，带动我国产业体系全面升级的引领性力量，推动国家经济社会发展的支撑性力量。打造创新高地，强化发展新质生产力的第一动力，加快打造一批布局新赛道、掌握新技术、搭建新平台、推进新机制的创新型企业。持续推动制度优势转化为治理效率，提升企业管理现代化水平，加快建设世界一流企业。用好两个市场，加快塑造竞争合作新优势新格局，发挥联通内外的资源优势，不断增强自身全球资源配置和国际化经营能力。

(责编：杨曦、高雷)

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