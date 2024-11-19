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资本市场互联互通：提供多元资产配置选择

人民网记者 黄盛
2024年11月19日09:38 | 来源：人民网
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日前，沪港通迎来“通车”十周年。

证监会副主席李明11月18日在香港交易所互联互通十周年高峰论坛上表示，沪深港通十年来开创了操作便利、风险可控的跨境证券投资新模式，是两地市场协同发展的重要缩影。证监会持续推进资本市场高水平制度型开放，积极支持香港巩固提升国际金融中心地位。

在不少业内人士看来，沪港通是我国资本市场不断优化完善互联互通机制，持续推进市场、机构、产品全方位制度型开放的一个缩影。近年来，我国资本市场推进资本市场深化改革，在互联互通方面取得一系列新的进展和成效，实现市场、产品双向开放，为境外投资者提供更多元的资产配置选择。

据记者梳理，截至目前，富达等25家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批，花旗银行等5家外资银行在华子行获得基金托管资格，桥水等35家外商独资或合资私募证券投资基金管理人在基金业协会备案。同时，推动A股纳入明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯等国际指数，纳入比例不断提升。中日、中新、深港、沪港ETF互通相继开通并顺利运行，已合计推出24只ETF互通产品。期货期权特定品种开放持续扩大，首家在华外资银行实现参与境内国债期货市场交易。11月初，首批14家证券公司试点参与粤港澳大湾区“跨境理财通”业务落地。

此外，外资投资A股市场渠道、范围正在进一步拓宽。11月初，《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布，从五方面降低投资门槛，进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。

在持续“引进来”的同时，“走出去”步伐也在加快。Wind数据显示，截至11月17日，今年已有49家中国公司登陆美股市场，超过去年同期的31家；共有40家公司登陆港交所，超过去年同期的34家，且后备企业不断扩容。

李明表示，新“国九条”要求，坚持统筹资本市场高水平制度型开放和安全，拓展优化资本市场跨境互联互通机制，拓宽企业境外上市渠道，提升境外上市备案管理质效。中国证监会将推动市场机构产品全方位制度性开放。在市场开放方面，进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道，扩大期货市场开放。机构开放方面，支持更多外资机构来华投资产业，支持更多符合条件的内地机构走出去开展跨境业务。

也有业内人士表示，资本市场、机构、产品的全方位制度型开放，需要进一步便利跨境投融资，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造“投资中国”品牌，让各类资金愿意来留得住、发展得好。

(责编：杨曦、高雷)
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