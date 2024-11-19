新华社北京11月19日电 题：共赴美好数字未来——我国积极推动全球互联网发展治理迈向更高水平

新华社记者王思北

当今时代，互联网发展日新月异，信息化浪潮席卷全球。互联网让世界变成了“地球村”，让国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。

党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想科学指引下，我国不断深化网络空间国际交流合作，与国际社会携手构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间，让互联网发展成果更好造福世界各国人民。

积极参与全球互联网发展治理——

“中方愿同非洲各国各方一道，把握机遇，迎接挑战，共同加强人工智能领域合作……”今年4月，《2024年中非互联网发展与合作论坛关于中非人工智能合作的主席声明》发布，开启了携手构建更加紧密的中非网络空间命运共同体的崭新篇章。

网络空间是人类共同的活动空间，网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。

发布《网络空间国际合作战略》、签署《二十国集团数字经济发展与合作倡议》、推出“携手构建网络空间命运共同体”实践案例、发起“中非携手构建网络空间命运共同体倡议”等，促进全球互联网治理体系改革完善；提出《全球人工智能治理倡议》，共同推动全球人工智能健康有序安全发展；举办中德互联网经济对话、中国—东盟信息港论坛、网上丝绸之路大会等交流活动，持续推动构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间……

我国积极参与全球互联网治理机制，不断深化数字经济国际合作，共同维护网络空间安全，促进互联网普惠包容发展，与国际社会携手推动构建网络空间命运共同体。

共享互联网发展红利——

点开“15分钟品质文化生活圈”小程序，能够看到附近所有公共文化设施和服务项目，动动手指就可以了解“圈内”展览、演出等服务信息，还能预约参与感兴趣的文化活动……在浙江省嘉兴市城南街道，通过网络享受便捷多样的文化服务已成为不少当地居民的生活日常。

数字改变生活。近年来，浙江全面推进实施数字化改革、数字经济创新提质“一号发展工程”等部署，百姓生活更加幸福，经济社会活力澎湃。

让百姓少跑腿、数据多跑路，“浙里办”实现“高效办成一件事”；为城市装上数字“大脑”，不断提高城市治理效率和服务水平；以数字赋能文化传承发展，传统文化更显“年轻态”、文化产业更有竞争力……

数据显示，2024年1至8月，浙江规上数字经济核心产业营业收入突破2.4万亿元，同比增长5.5%；数字贸易出口超3800亿元、同比增长22%。以数字经济引领高质量发展，浙江在迈向数字文明新时代的进程中不断取得新成效。

搭建全球互联网共商共建共享平台——

今年3月，2024年世界互联网大会领先科技奖启动征集。作为世界互联网大会乌镇峰会的一项重要活动，领先科技奖旨在引领科技前沿创新，倡导技术交流合作，对世界互联网科技发展产生了积极影响。

小桥流水，粉墙黛瓦。在互联网之光的照耀下，千年古镇浙江乌镇绽放璀璨光彩。

从2014年起，世界互联网大会连续在这里举办，各方智慧共识不断凝聚，数字领域合作持续深化。发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件、《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》和《网络主权：理论与实践》等一系列重要成果，“四项原则”“五点主张”“四个共同”等中国智慧得到国际社会广泛认同。

2022年7月，世界互联网大会成立大会在北京举行，标志着世界互联网大会从互联网领域的国际盛会发展为国际组织。

成立以来，世界互联网大会国际组织着力拓展数字发展国际合作领域范围、持续推出更多国际公共产品、积极促进网络文化交流与文明互鉴，广泛汇聚各方力量，努力推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。

11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会即将开幕。“枕水乌镇”将再次点亮互联网之光。

本届峰会将开展“世界互联网大会杰出贡献奖”表彰等四大亮点特色项目，举办“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动、“互联网之光”博览会等系列品牌活动。与会代表将围绕全球发展倡议、数字经济、人工智能技术创新与治理等议题充分交流，畅想数字文明的美好未来。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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