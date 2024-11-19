原标题：万物皆可联！长虹物联网模组产品让生活更加“智慧”

2020年2月，全球首款5G工业互联网模组在长虹顺利下线；同年7月，长虹爱联科技成功研发首款国产小体积5G通信模组；2024年2月，长虹爱联科技批量下线搭载星闪联接技术的行业首创智慧物联模组……由此，长虹形成了WIFI模组、星闪模组、AI模组年销售1.5亿只的规模，这些产品也广泛应用于智能家居、智慧城市、智慧教育、智慧交通等多个领域。

在刚刚结束的第十二届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上，长虹也携AI推理模组、星闪通信模组、WIFI7通信模组等几款特色模组产品亮相科博会长虹展区，受到不少行业专家、客户以及市民朋友的关注。那么这些产品有什么特色亮点，能够助推怎样的科技发展，于我们老百姓而言又能体验到什么改变？

“硬核”模组产品 赋能千行百业发展

“不要看它只有这么小的一块，它可是未来世界的科技中枢！”长虹爱联科技相关负责人介绍，当前，面向人工智能行业的智能边缘推理行业发展势头迅猛，对于AI产品来说，AI电源、AI数据连接器以及AI推理模组等，都是支撑各类人工智能产品广泛应用的核心关键，可以保障人工智能产品的动力、算力和响应力。

作为一家专业从事物联网模组以及基于模组的系统集成部件或产品的设计、生产制造及销售的科技企业，长虹爱联科技专注物联网联接领域，业务领域覆盖智慧家居、智慧城市、工业物联网、智慧零售、智慧医疗、车联网等细分领域。此次在第十二届科博会上展出的AI推理模组、星闪通信模组、WIFI7通信模组等几款产品就是长虹爱联科技目前正在主推的“硬核”产品。

“AI推理模组就像是人的大脑一样。”长虹爱联科技相关负责人介绍道，目前，长虹爱联科技自研的AI推理模组具备最大20 TOPS INT8的计算能力，配备独立ISP图像处理内核，具有抗震、抗电磁、抗腐蚀设计的特点，可以满足工业以及车规级等特殊行业的应用需求，可广泛应用于市政交通、智慧能源、智能制造、仓储物流、行业无人机等业务场景。更值得一提的是，该AI推理模组搭载国产AI算力处理器，技术方案完全自主可控。

除AI推理模组可“大展身手”外，长虹爱联科技还研发了传输时延仅有1毫秒、最多可同时联接4096个设备、支持分米级定位的星闪通信模组，可广泛应用于智能家居、智能抄表、智能传感、电工照明、安防等领域。不久前，长虹爱联科技推出的星闪IoT模组NL-H863-RTA1型，还通过了鸿蒙智联S标认证。该模组具有低功耗、低延时、广连接、高速率、高可靠、多并发的特点，可根据消费者不同需求、不同场景协同联动，给消费者带来全场景智慧生活新体验。

加速万物互联 推动物联网生态丰富

长虹爱联科技还研制了WiFi7通信模组、无人机模组、4.5G通信模组等产品，业务领域可广泛覆盖医疗电子、低空经济、智慧能源设备、智能制造等领域。

“随着物联网领域的发展，现在要的通信速率越来越高，功耗越来越低，而我们聚焦通信和算力两块，就是要不断满足发展需求。”长虹爱联科技相关负责人表示，目前，物联网领域模组产品呈现出速率高、能耗低、尺寸小以及组网能力强等几大特点，长虹爱联科技以国产自主可控星闪模组、5G Redcap模组等物联网技术为突破口，在核心技术领域实现了技术突破，使得“联接更快、联接更准、联接更稳”成为现实。

“未来，我们将加快发展新质生产力，在短距通讯、蜂窝连接、联接集成全产业链发力，推动物联网生态的丰富，加速万物互联，力争成为全球无线联接领域一流企业，让用户的生活变得更加‘智慧’！”长虹爱联科技相关负责人说。

(责编：董童、李源)

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