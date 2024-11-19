原标题：重整成功！中国云南路建开启创业新征程

2024年10月30日，昆明市中级人民法院下发民事裁定书，确认中国云南路建集团股份公司重整计划执行完毕并终结其重整程序。此举标志着自2022年11月太平洋建设重整中国云南路建以来，经过两年的重整期，在多方共同努力下，中国云南路建重整获得成功。

中国云南路建集团股份有限公司成立于1993年，前身为中国云南公路桥梁工程总公司，是云南省第一家公路总承包特级企业，也是云南最早走出国门的公路企业。公司具有公路工程施工总承包特级资质，公路行业甲级设计资质，路基、路面、桥梁和隧道专业承包一级资质，在云南省民族工业和交通建设中作出了重要贡献，曾获中国建设工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、李春奖及各类国家、省、市级优质工程奖，赢得马来西亚等东南亚国家最高公路信誉。

2022年11月18日，云南路建完成全部工商变更手续，由太平洋建设集团对其实施重整。在太平洋建设的全面赋能下，集团以中国云南路建为平台，设立太平洋建设西南总部，全面调度和协调集团在滇业务发展。截至目前，集团已在云南省昆明、保山、楚雄、大理、德宏、红河、丽江、临沧、怒江、普洱、曲靖、文山、西双版纳、玉溪、昭通等15个州（市）的75个区县达成合作并落地项目，业务覆盖云南、贵州、湖南、湖北、广东、新疆、广西等12个省、自治区、直辖市的70余个县（市、区），初步实现“立足云南、辐射全国、面向海外”战略布局，迈出了高质量发展的坚实一步。

作为昆明市重点招商引资企业，太平洋建设在对中国云南路建实施重整期间，得到了云南省、昆明市各级政府的大力支持，通过府院联动、分管省厅及市区两级政府对口支持等方式，多次开展上门调研，高度重视企业关切，切实解决重整过程中的实际问题。云南省住房和城乡建设厅、昆明市中级人民法院、昆明市官渡区人大等分管领导主动上门走访，多方协调，有力推动了重整工作的顺利进行。

经过两年重整期，中国云南路建实现市场化运营，党建及工青妇工作呈现新气象。此外，集团还积极参加南博会、滇商大会、云台会、各级政府招商会等，组织举办高校智库、企业家走进昆明及“滇峰沙龙——云南经济发展趋势”沙龙座谈等系列活动，并在集团内部持续开展“爱心公益，春城有我”公益活动。

中国云南路建总裁丰琳表示，此次重整成功，离不开云南省、昆明市各级政府和相关部门的重视和支持，他们以实实在在的暖心举措，引导和激励着路建人涅槃重生、激情创业。“十四五”期间，中国云南路建将积极抢抓政策机遇期、窗口期，围绕加快新型基础设施建设和发展壮大资源经济、园区经济、口岸经济等方面，为云南高质量发展和推动面向南亚东南亚辐射中心建设持续贡献智慧和力量。

(责编：董童、李源)

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