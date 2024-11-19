人民网北京11月19日电 （记者杨曦）今日，在国家发改委召开的11月例行新闻发布会上，国家发改委政研室副主任、委新闻发言人李超表示，随着各项政策特别是一揽子增量政策落地见效，10月份以来，经济运行总体保持回升向好态势。

“9月份我国多项经济指标边际改善，10月份主要经济指标进一步好转，经济运行中的积极因素在持续增多。”李超介绍，从供给看，农业生产形势较好，预计今年粮食产量将首次突破1.4万亿斤；10月份规模以上制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.2个百分点，服务业生产指数同比增长6.3%，比上个月加快1.2个百分点，这也是今年以来服务业生产指数的最高增速。

从需求看，“两重”“两新”政策持续发力，不断释放消费潜力、拉动投资增长。10月份，基础设施投资、制造业投资、社会消费品零售总额增速都有所加快，以人民币计价的出口同比增长11.2%，比上月加快9.6个百分点。

从预期看，股市楼市交易更趋活跃，10月份，全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，连续8个月下降后首次实现增长，沪深两市日均成交额达1.98万亿元，环比增长近150%，这些数据表明，市场信心得到提振，经营主体预期有所改善。同时我们也看到，制造业PMI指数、服务业商务活动指数都重新回到了扩张区间，可以看出企业生产和投资意愿正在增强。

李超说，随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。“我们正与各方面共同用力，努力实现全年经济增长预期目标。”

(责编：杨曦、高雷)

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