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为山区经济腾飞插上“数智之翼”

丽水启动“三江口”数智经济产业园暨“数立方”行动

2024年11月19日11:31 | 来源：人民网
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人民网北京11月19日电 （记者夏晓伦）11月16日，浙江省丽水市举行“三江口”数智经济产业园暨“数立方”启动仪式，标志着丽水市在推动数据要素市场化改革、布局数智新赛道上迈出坚实一步。

据悉，丽水市“三江口”数智经济产业园是丽水市委、市政府发展数据和智能产业建设的主平台。“园区核心布局人工智能和数据运营两大板块，主要聚焦半导体全链条、生物医药等五大主导产业集群和数据运营生态。”数智经济产业园相关负责人说道。

仪式现场，丽水市与人民数据管理（北京）有限公司、中国农业大学、中国中医药信息学会等单位完成签约，推进相关项目落地产业园。

同步启动的‘数立方’行动，是丽水市与人民网合作探索数据资产化的创新模式。“‘数立方’是横向静态浅数据和纵向动态深数据的一体化融合，能够更有效地释放数据价值。”人民网负责人介绍。同时，丽水市数据局相关负责人表示，“数立方”聚焦数据资产确权、评估、交易、融资等主要场景，将助力丽水市形成新的经济增长极。

近年来，丽水市深入实施“数据要素×”行动，谋划建设算力中心，打造“丽数宝”品牌，发展工业互联网、元宇宙、区块链等数字经济核心产业。同时，以数据赋能政务服务增值化改革，成功招引遂昌“天工之城”、青田元宇宙智算中心、华为（丽水）创新中心、丽水蚂蚁链创新中心、百度智能云（丽水）人工智能基础数据产业基地等重大项目落地。

此外，丽水市与浙江大数据交易中心、杭州数据交易所达成战略合作，成立“杭州×丽水”数据交易服务站，并推动首批本地数据产品上市。

“丽水‘三江口’数智经济产业园暨‘数立方’行动的启动，是丽水夯实数据资源基础，拓建数据产业蓝海的重要行动。我们将建立集研发、孵化、加工、交易于一体的综合性平台，吸引数据产业上下游优质企业和创新团队落户，激活丽水高质量发展新动能，推动丽水加速发展新质生产力。”丽水市委常委、常务副市长楼志坚表示。

启动仪式结束后，“与数同行”数智论坛继续召开。

(责编：杨曦、高雷)
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