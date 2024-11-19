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拼多多发出的一箱苹果 成为今年我国第1500亿件快递

2024年11月19日13:06 | 来源：人民日报客户端上海频道
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原标题：拼多多发出的一箱苹果，成为今年我国第1500亿件快递

　　据国家邮政局数据显示，截至11月17日，今年我国快递业务量已突破1500亿件，这是中国快递年业务量首次突破1500亿件大关。据了解，今年第1500亿件快递是拼多多平台商家向一名重庆消费者寄递的一箱苹果，17日下午从甘肃天水市麦积区甘江果蔬保鲜库发出。

　　作为全国最大的农产品上行平台，拼多多坚持农产品零佣金、百亿补贴等惠农政策，直连产地与餐桌，让农户与消费者两头受益。为让偏远地区消费者也能享受电商发展的红利，今年9月初，拼多多在首创中转包邮模式的基础上，又宣布所有商家在新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、内蒙古等偏远地区的物流中转费由平台“买单”。此举在行业尚属首次。

(责编：董童、李源)
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