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邮储银行：支持商品房“以旧换新” 激活存量住房市场

2024年11月19日13:11 | 来源：人民网
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据中国邮政储蓄银行最新消息，今年以来，邮储银行认真落实保障性住房再贷款工作要求，总行及时制定保障性住房再贷款配套制度和展业细则，各级行积极与城市政府、地方国有企业对接，支持城市主体收购已建成存量商品房用作保障房的合理融资需求。同时，积极推进金融支持市场化收购存量商品房工作，在商业可持续、风险可控的前提下，聚焦重点、分类施策推进业务落地。

今年，江苏南通启东市出台《暖春助企惠民促消费奋力促进首季“开门红”十条措施》，正式推行商品住房“以旧换新”首批试点。邮储银行南通市分行及时了解到某国有企业融资需求，为企业量身制定了授信合作方案并率先在同业中完成项目审批，为企业“以旧换新”项目提供了2.8亿贷款。目前，启东商品住房“以旧换新”已累计置换存量房62套，面积约8000平方米，新房销售额超1.5亿元。邮储银行贷款发放后刺激了启东地区潜在的购房需求，带动了当地新房市场的销售活力。同时，该行激活存量住房市场业务也在全国范围内积极推进。

“下一步，邮储银行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持金融工作的政治性、人民性，持续助力保交房、去库存工作，为促进房地产市场平稳健康发展贡献邮储力量。”邮储银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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