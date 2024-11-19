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多项税收政策调整 进一步激活改善型住房需求

人民网记者 车柯蒙
2024年11月19日13:42 | 来源：人民网
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加大住房交易环节契税优惠力度，降低土地增值税预征率下限……近日，多项促进房地产市场平稳健康发展的税收政策正式公布。

据财政部、税务总局、住房城乡建设部有关部门负责人介绍，此次政策调整，加大住房交易环节契税优惠力度，积极支持居民刚性和改善性住房需求；降低土地增值税预征率下限，缓解房地产企业财务困难。

具体来看，契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。各地可以结合本地区情况对实际执行的预征率进行调整。

同时，相关公告明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策，降低二手房交易成本，保持房地产企业税负稳定。

增值税方面，在有关城市取消普通住宅和非普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税，原针对北京、上海、广州、深圳4个城市个人销售已购买2年以上（含2年）非普通住房征收增值税的规定相应停止执行。土地增值税方面，取消普通住宅和非普通住宅标准的城市，对纳税人建造销售增值额未超过扣除项目金额20%的普通标准住宅，继续实施免征土地增值税优惠政策。

业界专家认为，上述税收政策，对于购房者、房企均将产生实质性利好。

北京国家会计学院副院长李旭红在接受人民网记者专访时表示，相关政策通过优化税收环境，特别是降低土地增值税预征率下限，减轻了房地产开发企业和购房者的经济负担，提高了居民购买首套住房和改善居住条件的能力，有助于激发市场活力，满足居民合理的住房需求。

李旭红进一步阐述，通过下调预征税率，房地产企业在项目启动阶段可以保有更充裕的现金流，这对于项目的持续建设与运营至关重要。此举能够有效缓解企业的资金流动性问题，改善其财务状况。预征税率的下降减少了企业在项目初期的资金负担，不仅促进了资金使用的合理性与高效性，还可能激发企业增加对新项目的投资与开发力度，加速项目进程。长期而言，这样的措施有助于增强整个行业的竞争力，并促进房地产市场的持续健康发展。

国家统计局11月15日公布的数据显示，10月份房地产业商务活动指数比上月回升2.5个百分点，市场预期指数回升1.8个百分点，显示房地产景气水平有所改善。

“房地产市场价格和销售的稳定对于稳经济具有重要作用，通过财政、税务和住房建设部门联合发布的税收政策调整，如降低土地增值税预征率下限，不仅能够减轻房地产企业和购房者的经济负担，还能有效增加市场上的房源供给，提高居民购房意愿，特别是满足首次购房和改善型住房需求，进而促进房地产市场的健康稳定发展，防止市场过热或过冷，为宏观经济提供稳定的支撑。”李旭红表示。

(责编：杨曦、高雷)
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