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尺素金声丨从3个镜头，看快递年业务量突破1500亿件

2024年11月19日13:50 | 来源：人民日报客户端
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　　2024年11月17日，国家邮政局快递大数据平台的大屏幕上，一串超长字符快速滚动。16时29分，随着画面闪动，数字瞬时定格在“150000000000”上。这一刻，我国快递年业务量首次突破1500亿件大关，刷新历史纪录。

　　1500亿件快件，倘若首尾相接可以往返地球到月球50次，相当于2022年全球快递包裹业务量的近八成。今年前10月，我国月均快递业务量达到140亿件，超过日韩两国2022年全年业务量。在高基数之上，我国快递业务保持高增长，增速约为全球平均水平的3倍多，是当之无愧的全球快递包裹市场“动力源”和“稳定器”。

　　自2021年我国快递进入“千亿件”时代以来，破千亿件所用时间不断缩短：2022年较2021年提前7天；2023年较2022年提前39天；2024年较2023年再次大幅提前。今天的中国，月均快递业务量已超2014年全年总量，在十年间实现了从“年人均十件”到“年人均百件”的飞跃。

　　小小快递，连接千城百业、联通线上线下，是经济运行的“毛细血管”。1500亿件，是令人感叹的发展速度，更蕴藏着中国经济的勃勃生机。不妨从三个镜头来看。

　　镜头一：红苹果，出深山。

　　第1500亿件快递，是一箱甘肃天水农特产品花牛苹果。消费者在网上下单后，极兔速递当天完成商家揽收，将包裹发往重庆。得益于电商平台推出的偏远地区“中转包邮”模式，农产品上行速度一提再提，仅花牛苹果一个品类，极兔速递全年寄递量已突破300万单。快递企业联手电商平台，让快递触角向更深处延展。据国家邮政局介绍，全国已有143个业务量超千万件的“金牌项目”，服务支撑现代农业发展。

　　镜头二：中国造，达四海。

　　埃菲尔铁塔钥匙扣、法国传统礼帽、奥运硅胶手环……依托高效运转的菜鸟跨境电商物流体系，一件件拉满观赛氛围感的国产商品亮相巴黎奥运会，助力“奥运经济”持续升温。今年7月，菜鸟欧洲专仓的发货单量比5月增长超两倍。海外仓持续布局、全货机加快建设，让快递网络向更远处覆盖。去年，我国快递业支撑跨境电商出口额达1.83万亿元，有力推动中国制造“扬帆出海”。

　　镜头三：小眼镜，大市场。

　　江苏丹阳，世界最大镜片生产基地。车间内，镜片一下线，便转手中通快递小哥贴单集包、装车发运，飞速发往全国各地。快递员入驻生产车间，提升了快递单量，也降低了物流成本。今年以来，丹阳快递企业与眼镜生产企业合作形成快递业务量超1500万件，同比增长30%。快递业与制造业深度融合，让快递空间向更广处开拓。目前，全国已打造1910个快递业服务制造业业务收入超百万元项目，助力制造业发展提质增效。

　　见微方能知著。三个“镜头”标注着一个日益成熟的快递物流网络。新时代以来，我国基本建成覆盖全国、深入乡村、通达全球的快递服务网络，承载了大规模、高频次、广地域的实物流通，支撑快递业持续高速发展。三个“镜头”也映射出中国经济的澎湃活力。年快递业务量实现从十亿级到千亿级跨越，年业务收入实现从千亿元到万亿元跃升，快递“规模经济”效应持续放大，促进电商业态快速发展、消费需求不断释放。

　　1500亿件，只是中国快递不断站上的新台阶之一。未来，随着市场需求持续释放，物流网络加快健全，中国快递还将继续创造新的纪录。

　　1600亿件、2000亿件……还有多远？让我们一起拭目以待。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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