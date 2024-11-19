国家发展改革委：今冬明春供暖季能源供需总体平衡
2024年11月19日14:07 | 来源：新华网
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新华社北京11月19日电（记者严赋憬、陈炜伟）目前，我国北方多数地区已经进入供暖季。国家发展改革委新闻发言人李超19日表示，综合研判各方面情况，预计今冬明春供暖季能源供需总体平衡，资源供应能够得到有效保障。
在国家发展改革委当天举行的新闻发布会上，李超介绍，为做好供暖季能源保供，已在保障能源生产供应、提升顶峰保供能力、能源中长期合同签约履约、民生用能供应保障、恶劣天气应对准备以及安全生产等方面提前开展一系列工作。
“截至目前，储备方面，全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、平均可用超过30天，地下储气库提前完成注气任务、实现满库入冬；生产供应方面，全国发电装机容量已达到31.6亿千瓦，10月份以来煤炭、天然气持续稳产增产。”李超说。
极端天气、国际能源市场波动等风险不容忽视，能源保供工作来不得半点松懈。下一步，国家发展改革委还将加强统筹协调，会同有关地方、部门、企业，落实好保供各项重点任务，特别是千方百计抓好民生等关键领域的用能保障，抓好尖峰时段、极端天气等关键情况的用能保障，以“时时放心不下”的责任感，全力保障能源安全稳定供应和人民群众温暖过冬。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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