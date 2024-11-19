日前，航天科技集团九院旗下飞鸿公司携“飞鸿”“飞腾”全家族系列化装备亮相第十五届中国国际航空航天博览会，全景化展示型谱规划完整、系统高度自主的无人机系列产品。按照自主化、智能化思路，推出了“鸿栅”无人自主任务管理系统，推动建立生态联盟；在航展现场与远方基地联动，进行了一场复杂场景下的无人机集群飞行演示，全面展示体系化、集群化无人作战能力。

“鸿栅”系统：引领无人系统新趋势

“鸿栅”系统是航天飞鸿公司针对当前和未来无人装备管控需求、自主研发的一套高度智能化的任务管理系统。它采用了开放架构设计，能够灵活接入各类无人装备，实现统一的任务规划、临机决策和信息融合等功能，具备泛在随遇接入、灵活快速裁剪、跨域跨级管理、持续智能演进、敏捷开发迭代等关键技术特点，以强大的数据处理能力和智能决策支持，为操作人员提供实时、准确的任务执行建议和风险评估。基于“基座+模块（模型）+应用”的开发模式，可以快速裁剪构建不同层级、不同功能的管理APP，不仅提高了系统的适应性和灵活性，也大大缩短了开发周期，降低了维护成本。

同时，航天飞鸿公司以无人自主任务管理为核心，致力于打造智能信息处理、数字等效验证、无人装备智能增量组件、智能通信网关等系列智能无人体系核心产品生态，采用多智能体建模方法，形成了面向服务的多智能体协同管理技术架构，可有力支撑系统训练学习和知识更新，实现生态系统持续演化。

在11月12日“鸿栅”系统发布会现场，航天飞鸿公司联合国家国防标准创新基地现场发起倡议，组建“无人系统智能管控生态联盟”，呼吁各方共同探索无人系统智能管控领域新技术、新模式、新标准，构建自主自强、开放融合、充满活力的创新生态，开创“无人自主 万装智联”创新发展新局面，为无人系统智能管控领域健康可持续发展贡献力量。

装备演示现场：精确打击与高效协同

针对无人系统在未来智能化战争中的重要地位，为展示智能化、集群化作战力量的场景应用，公司在珠海金湾机场室外展区建设指控大厅，与2600公里外内蒙古达茂旗091基地联动，实时互联、指挥控制091基地的FH-95装备集群，实时远程指挥控制无人集群飞行演示。随着指挥员的一声令下，一架架FH-95无人机在天空中划过一道道完美的航线，在空中完成集结编队，从筹划布势到协同行动，从侦察监视到要点打击，再到毁伤评估，每一个环节都展现了FH-95无人机出色的协同作战能力。

“飞鸿”全家族产品 多元装备齐亮相

“飞鸿”系列FH-97A作为新一代的高空高速无人作战平台，不仅可以灵活执行对空、对地作战任务，还具备高度自主智能性，可通过预配置典型任务样例，实时异构任务阶段流程，显著提升任务执行的效率与自适应性；通过内埋或外挂多型武器、高分辨率传感器等系统，独立编组/有人协同执行战场侦察监视、目标定位、精确打击等作战任务，充分满足强对抗、高烈度的持久作战需求，其凭借卓越的性能和多任务能力必将闪亮亮相未来战场。

“飞腾”系列FT-12A作为一款机载低成本远程精确制导弹药，可配装红外/反辐射导引头，具备全天候作战能力、高精度和易于维护的特点，已成为精确制导弹药领域的引领产品。

在航展现场，反无人集群应用系统引发了观众们的热议。这套系统基于“以无反无”“以群制群”的作战理念，能够在空中和地面之间进行协同侦反，构建起一张立体的防御网，满足运动战、城市战、要地防御等场景下反无人作战使用。

FF600T发动机的展示更是让观众感受到了公司在能源动力技术上的科技创新。多量级、多品类的能源动力装置产品适用于不同级别的无人机，无论是长航时的持久飞行，还是快速响应的紧急任务，它们都能凭借高效率、低油耗、高可靠性的特点，满足无人机在空中侦察、目标定位、货物运输等多样化任务的需求，为无人机提供稳定而强大的动力。（记者 赵磊 来源：中国日报网）

(责编：董童、李源)

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