新华社北京11月19日电（记者严赋憬、陈炜伟）国家发展改革委新闻发言人李超19日表示，为充分发挥以工代赈政策作用，近日，国家发展改革委会同财政部门提前下达了2批2025年度以工代赈中央专项投资共90.5亿元，支持地方实施以工代赈项目2000余个。

在国家发展改革委当天举行的新闻发布会上，李超介绍，为保障群众真正从中获益，国家发展改革委推动地方做好项目前期工作，确保投资计划下达后，项目可以迅速开工建设，群众能够尽快拿到劳务报酬；同时，重点向脱贫县、国家乡村振兴重点帮扶县、受暴雨洪涝灾害影响较重的地区倾斜，优先组织脱贫人口、防返贫监测对象、返乡农民工、受灾群众等困难群体参与工程项目建设，依托项目建设积极开展劳动技能培训、公益性管护岗位开发，要把资金用在“刀刃上”，让困难群众不仅获得劳务报酬，还能通过参与以工代赈项目，提升劳动技能。

数据显示，2023年、2024年以工代赈累计吸纳低收入群众务工就业超过500万人次，累计发放劳务报酬660多亿元。初步测算，提前下达的以工代赈专项投资项目将吸纳20余万名群众就近就业、计划发放劳务报酬超过27亿元；如果算上在重点工程和农业农村基础设施建设项目中推广以工代赈方式，吸纳就业、发放报酬的规模还将翻几番。李超说，下一步，国家发展改革委将督促指导地方，推动提前批次以工代赈项目抓紧开工建设，切实保障务工群众更好享受以工代赈政策红利。

(责编：卫嘉、白宇)

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