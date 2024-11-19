记者11月19日从中国保险行业协会获悉，保险业协会当日发布《人身保险理赔服务规范》和《机动车辆保险理赔服务规范》两项标准。其中，《人身保险理赔服务规范》是保险业首个人身险理赔服务方面的全国性行业自律规范。

据介绍，《人身保险理赔服务规范》标准面向社会和消费者公布了保险机构人身险理赔全流程服务规范，细化了报案、索赔、理赔审核、结案支付、理赔查勘、重大突发事件处理及理赔纠纷多元解决方案等内容。同时，首次建立人身险理赔服务评价管理体系，从服务便捷性、服务时效性、服务获得感、权益保障性等维度对保险机构服务评价提供了具体指导和技术依据。

《机动车辆保险理赔服务规范》标准明确了车险理赔服务的术语和定义、基本服务要求、服务流程和投诉处理，以及接报案、查勘、定损、赔款支付等各环节的具体标准，对保险机构开展车险理赔服务建立了统一标准，为保险机构合规、科学、有效推动车险理赔服务升级提供了具体指导和技术依据。

保险业协会表示，两项标准的发布实施，将进一步统一人身险理赔的服务流程和服务规范，填补保险行业车险理赔服务相关标准的空白，鼓励保险机构全面提升理赔管理水平，更好引导保险机构人员开展理赔服务，为广大保险消费者提供更便捷、高效的理赔服务，充分保障保险消费者合法权益。（记者张千千）

(责编：卫嘉、白宇)

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