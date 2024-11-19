全国汽车以旧换新补贴申请量共突破400万份
2024年11月19日16:44 | 来源：新华网
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新华社北京11月19日电（记者谢希瑶）商务部19日发布数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，合计超过400万份。
数据显示，10月，乘用车零售量226.1万辆，同比增长11.3%，增速较9月加快6.8个百分点。1至10月，乘用车零售量1783.5万辆，同比增长3.2%。
10月，新能源乘用车零售量119.6万辆，同比增长56.7%，增速较9月加快5.8个百分点，占乘用车零售量的比重达52.9%。1至10月，新能源乘用车零售量832.7万辆，同比增长39.8%。
10月，全国报废汽车回收87.9万辆，同比增长113.4%。1至10月，全国报废汽车回收584.6万辆，同比增长55.9%。
(责编：卫嘉、白宇)
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