新华社北京11月19日电 题：经济运行有望延续回升向好态势——国家发展改革委解读当前经济热点问题

新华社记者陈炜伟、严赋憬

如何看待四季度和明年经济走势？大规模设备更新和消费品以旧换新进展如何？怎样更好解决民营企业的问题诉求？国家发展改革委19日举行新闻发布会，解读当前经济运行中的热点问题。

经济运行中的积极因素持续增多

国家发展改革委新闻发言人李超说，9月份我国多项经济指标边际改善，10月份主要经济指标进一步好转，经济运行中的积极因素在持续增多。随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。

展望2025年，李超分析，从发展动力、市场空间、政策支撑等方面看，我国经济发展的有利条件和支撑因素依然较多。同时，我们有充足的政策空间和丰富的政策储备，精准调控、逆周期调节等工具不断完善，宏观政策取向一致性不断提高，宏观政策系统集成、精准发力，将有力支撑经济平稳健康发展。中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，我们对此充满信心。

研究继续加大“两新”支持力度、扩大支持范围

大规模设备更新和消费品以旧换新（“两新”）备受关注。从数据来看，消费品以旧换新政策推动家电销售不断回暖，10月份家用电器和音像器材类销售额同比增长近40%。“两新”政策从供需两端协同发力，推动投资和消费相互促进的良性循环。前10个月，全国设备工器具购置投资同比增长16.1%，对投资增长的贡献率超过60%。

李超介绍，下一步，国家发展改革委将持续加强资金全链条监管，推动项目尽快形成实物工作量；持续优化消费市场环境，依法严查“先提价后打折”“虚假折扣”等行为；研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布。

推动解决民营企业问题诉求

今年以来，国家发展改革委会同有关方面，健全国家、省、市、县四级发展改革部门与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制，国家发展改革委主要负责人主持召开6次民营企业家座谈会，充分听取民营企业意见建议。截至10月底，国家发展改革委通过各种渠道收到民营企业反映的问题诉求1234项、已办结696项。

“当前民营经济发展的积极因素持续增多。”李超介绍，从投资看，实体经济领域民间投资保持良好增长势头。从外贸看，前10个月以人民币计价的民营企业进出口同比增长9.3%。从市场活力看，市场消费潜能正在加速释放，比如，民营经济占比较高的网络零售增长明显加快。

国家发展改革委将继续会同有关方面采取更多务实举措，更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设，完善民营企业融资支持政策制度，积极营造关心支持民营经济发展的社会氛围；继续充分发挥多层次与民营企业常态化沟通交流机制作用，帮助解决发展中的问题，努力让民营企业有感有得。

加快破解市场准入“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”

近日，国家发展改革委会同有关方面，对违背市场准入负面清单情况开展了第7批排查清理，公开通报了10个典型案例。比如，某地项目招标中限制外地小规模工程建设企业参与投标，违规要求投标企业必须在本地注册登记、设立本地分支机构，妨碍了经营主体依法平等准入。又如，某地违规增设风能资源开发运营准入条件，要求民企需捆绑国企共同参与风场资源开发，是典型的设置市场准入壁垒。

李超介绍，这些案例涉及的问题都得到了及时纠正。国家发展改革委于2021年建立违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，截至目前，已累计公开通报整改7个批次115个案例。在解决个案问题的同时，有效推动破除了一批违规增设条件、提高门槛、增加成本的准入壁垒，起到了“通报一个案例、规范一个领域”的效果。

国家发展改革委将对地方违背市场准入制度情况发现一起、整改一起、通报一起，加快破解各类市场准入“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”，依法依规营造更加公正透明的准入环境。

(责编：卫嘉、白宇)

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