人民网记者 杜燕飞

全球单机容量最大26兆瓦海上风电机组下线；H305-25兆瓦平台海上风电机组发布……近年来，我国海上风电技术不断发展，形成了从开发设计、生产制造到施工建设、运维管理等较为完整的海上风电技术链、产业链。

国家能源局数据显示，截至今年前三季度，全国风电累计并网容量达到4.8亿千瓦，同比增长19.8%，其中，海上风电累计并网容量达3910万千瓦。工信部数据显示，目前，全国已培育74家海上风电产业链的专精特新“小巨人”企业，覆盖海缆、叶片、机组、变电站、并网系统等细分领域。

业内人士表示，我国海上风能资源丰富，在“双碳”背景下，发展海上风电，有助于构建新型能源体系，推动经济社会可持续发展。与此同时，我国海上风电产业链具有链条长、关联度大、带动性强、辐射范围广等特点，但也面临着产业链建设存在短板、供应链韧性有待提高、原创技术和前沿技术不足等挑战。

国家发改委、工信部等6部门近期联合印发的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》指出，“开展深远海漂浮式海上风电等试点应用”“推动海上风电集群化开发”。

在日前举行的2024海上风电现代产业链共链行动大会上，与会嘉宾表示，海上风电产业高速发展是加快推进建设新型能源体系、促进产业链融通发展的举措和行动，也是实现我国能源结构转型的抓手。海上风电产业各方要加大科技创新，推进产业链共链行动，助力海上风电产业高质量发展。

“我们鼓励共链企业加大科技创新力度，围绕风电机组、海上输电、海洋工程等关键环节，联合推进产业链上下游补短板、锻长板，探索‘海上风电+能源’综合开发模式，谋划深远海海上风电基地建设。”国务院国资委秘书长庄树新表示，要凝聚全产业链各方力量，瞄准产业链薄弱环节，加快布局新领域，以海上风电产业集群和海上风电产业园为核心，带动风电装机装备制造和海上风电全产业链规模化、集约化发展，培育海上风电融合发展新业态；支持共链企业共同维护海上风电产业链供应链安全，合力搭建国内平台，参与全球市场开拓，构建世界级供应链产业集群。

国家能源局能源节约和科技装备司副司长徐继林表示，产业链各方要围绕海上风电现存的短板技术装备开展针对性攻关，加强海上风电技术创新和示范应用，科学谋划深远海风电基地化开发，提升海上风电供应链产业链韧性，巩固拓展海上风电产业强劲发展势头；围绕产业链部署创新链，围绕创新链部署资金链和人才链，产业链优势单位实现强强联合和产学研深度协作，推动海上风电产业链优化升级；加强海上风电相关标准体系研究与重点标准制修订，实现绿色电力在更大范围内优化配置和协同消纳，强化科技创新与标准工作协同互动，促进海上风电产业链上下游协调发展，优化海上风电标准与国际合作。

“建议推动海上风电与海洋牧场、海水淡化、海水制氢等融合发展，探索耦合的复合式开发模式，促进共性技术进步、新型装备研发应用，实现海上风电规模效益整体提升。”中国电机工程学会理事长、中国工程院院士舒印彪说，以科技创新支撑共链协同，加强大容量机组漂浮式风机、柔性支流输电、潮汐能等的开发利用，推进无人值守、智能诊断等模式的推进；共建海上风电产业联盟，提升基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链能力，增强产业链韧性和竞争力，打造高端化、智能化、绿色化产业体系。

三峡集团董事长、党组书记刘伟平表示，集团将会同产业链上下游单位，共建海上风电创新平台、创新联合体、特色产业园区，健全供需对接机制、项目共建机制、成果共享机制和生态共建机制，推动海上风电产业链融合化、集群化、生态化、规模化发展。聚焦超大容量海上风电机组、海上柔性支流送出、海上风电数字化等领域，开展创新布局和研发攻关，增强海上风电产业链供应链自主可控能力。深化产业链生态圈战略合作，加强产业对接和产能合作，支持重点项目落地实施，共同构建海上风电开发利用合作共赢新生态。

(责编：方经纶、高雷)

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