人民网记者 乔雪峰

2024年11月17日16时29分，我国今年第1500亿件快递正式诞生，这件快递一箱花牛苹果，17号从天水网点发出，18号下午抵达重庆转运中心，19号上午到达重庆解放碑网点，并送到了消费者牟女士的手中。

当得知自己是今年第1500亿件快递收件人时，居住在重庆的牟女士心情非常激动，“现在我有种成锦鲤的感觉，心情很激动，也很荣幸成为中国快递里程碑事件的参与者。”

“1500亿啊，15后面有整整10个零。”花牛苹果商家、天水小伙张鹏飞得知自己店铺寄出了今年全国的第1500亿个包裹时，直呼“见证历史”。“花牛苹果是我们天水果农家家户户的致富果，感谢大家对天水苹果的喜爱、支持与认可。”他说。

1500亿件快递诞生的背后正是我国快递市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，快递业为更好提高经济运行效率、畅通实体经济作出了重要贡献。

数据显示，今年以来，我国年人均收快递超100件，平均每秒产生5400多件快件，最高日业务量超7.29亿件，月均业务量逾130亿件，月均业务收入超1000亿元。

国家邮政局相关负责人表示，快递市场规模的持续扩增，得益于日益完善的顶层设计、高效通达的服务网络、智能科技的广泛应用，快递企业持续完善基础设施建设，积极布局无人车、无人机、智能分拣等先进技术设备，行业运输转运能力日益增强，网络体系逐步完善，服务效率和质量也得以有效提升。

天水市横跨黄河、长江两大水系，兼具南北气候条件，为花牛苹果提供了得天独厚的生长条件。但是七八年前，这里电商通路尚未打通，果子滞销严重，地头收购价每斤在6毛到8毛之间，许多果农甚至连成本都赚不回，便不愿种花牛苹果。

为了帮助当地果农把苹果卖出去，张鹏飞与发小马军等人，共同成立了一家电商公司，在线上销售花牛水果等特色农产品，帮助当地果农销售、增收。

张鹏飞告诉记者，今年8月底，拼多多推出了“百亿减免”等一系列助商惠农政策，明显感觉到平台对商家越来越友好，推出政策很利好商家。

“在拼多多偏远地区物流中转包邮政策落地以前，我们仅对新疆极少数地区发货，大部分地区都不发货，日发往新疆订单仅有2-3单。政策落地以后，我们放开了所有限制，逐渐开通到新疆、青海、内蒙古等偏远地区的包邮服务，只要有订单都会安排发货。”张鹏飞介绍。

“过去9年，我们让越来越多偏远山区的农特产品走向全国的同时，也致力于让偏远地区的消费者和城市用户一样，便捷地获得广泛的商品选择，共享电商平台高质量发展的红利。”拼多多相关负责人表示，不管出山，还是进村，物流成本高企一直是行业痛点，而直击这一痛点是希望能够撬动生态中的更多商家加入偏远地区的市场与消费振兴当中，增加商品流通、激发市场活力。

对于相对偏远地区的消费者来说，网购变得更加便利实惠，离不开持续涌现的创新模式和我国日渐完善的寄递物流体系的支撑。

北京物资学院物流学院教授王晓平表示，对于电商平台来说，中转费减免新举措并不是一味地补贴，而是站在长远角度建立完善的物流体系和物流生态，为电商和消费者提供便捷的同时，为更多产业、企业提供服务，最终刺激当地经济的发展，推动西部地区融入国内消费大循环。

“电商平台首创中转集运、减免中转二段运费、推行快递包邮进村等政策，对于提升西部经济整体竞争力具有积极意义。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，这些措施有望降低电商西行成本，为西部偏远地区商品流通提供有力支持。

(责编：方经纶、高雷)

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