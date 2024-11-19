增量政策落地见效 我国经济运行总体保持回升向好态势
国家发展改革委召开11月份新闻发布会。人民网记者 许维娜摄
人民网北京11月19日电 （记者许维娜）“随着各项政策特别是一揽子增量政策落地见效，9月份我国多项经济指标边际改善，10月份主要经济指标进一步好转，经济运行中的积极因素在持续增多。”国家发展改革委政研室副主任、委新闻发言人李超在11月份新闻发布会上表示。
经济运行总体保持回升向好态势
李超介绍，从供给看，农业生产形势较好，预计今年粮食产量将首次突破1.4万亿斤；10月份规模以上制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.2个百分点，服务业生产指数同比增长6.3%，比上个月加快1.2个百分点，为今年以来服务业生产指数的最高增速。
从需求看，“两重”（推进国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策持续发力，不断释放消费潜力、拉动投资增长。10月份，基础设施投资、制造业投资、社会消费品零售总额增速都有所加快，以人民币计价的出口同比增长11.2%，比上月加快9.6个百分点。
从预期看，股市楼市交易更趋活跃，10月份，全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，连续8个月下降后首次实现增长，沪深两市日均成交额达1.98万亿元，环比增长近150%，市场信心得到提振，经营主体预期有所改善。此外，制造业PMI指数、服务业商务活动指数都重新回到了扩张区间，企业生产和投资意愿正在增强。
政策组合效应释放长效红利
会上，李超介绍了多项工作的落实进展情况。在投资项目审批情况方面，发布会上公布的数据显示，1—10月，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目97个，总投资9160亿元，其中审批63个、核准34个，主要集中在高技术、能源、交通运输等行业。此外，在近期出台的政策文件情况方面，印发实施了《关于进一步完善价格形成机制、支持普惠托育服务体系建设的通知》《关于推动饲草产业高质量发展的意见》。
“随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。我们正与各方面共同用力，努力实现全年经济增长预期目标。”李超表示。
“两新”方面，截至目前，推动各方面出台实施细则近300项，持续发挥超长期特别国债资金引导带动作用。以旧换新政策推动家电销售不断回暖，10月份家用电器和音像器材类销售额同比增长近40%；设备更新政策聚焦工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等7个重点领域，1500亿元超长期特别国债资金直接安排到项目，同时在能耗、污染物排放等方面发布112项标准，有力推动传统产业转型升级。
“两新”政策从供需两端协同发力，支持经济回升向好。一方面，支持企业通过“更新”增强产品迭代升级能力、更好满足消费需求，另一方面也支持居民通过“换新”增加消费、带动企业投资扩产，从而推动投资消费相互促进的良性循环，比如，前10个月全国设备工器具购置投资同比增长16.1%，对投资增长的贡献率超过60%。
民营经济方面，加快民营经济立法进程并公开征求意见，推动各地方各部门聚焦民间投资、公平准入、融资支持等，出台支持民营经济发展的政策举措。健全国家、省、市、县四级与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制，截至10月底，国家发展改革委通过各种渠道收到民营企业反映的问题诉求1234项、已办结696项。目前民营经济发展的积极因素持续增多。从投资看，前10个月制造业民间投资同比增长11.4%，比全部制造业投资增速高2.1个百分点，实体经济领域民间投资保持良好增长势头。从外贸看，前10个月以人民币计价的民营企业进出口同比增长9.3%。从市场活力看，市场消费潜能正在加速释放，比如，民营经济占比较高的网络零售增长明显加快，前10个月实物商品网上零售额同比增长8.3%，增速比前9个月加快0.4个百分点。
市场准入制度方面，于2021年建立违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，重点排查、通报、整改一些地方设置市场准入隐性壁垒、不按清单要求违规审批等典型案例，为全国层面破除类似准入障碍形成示范带动作用，更好保障各类经营主体依法平等准入。截至目前，已累计公开通报整改7个批次115个案例，有效推动破除了一批违规增设准入条件、提高准入门槛、增加准入成本的准入壁垒，起到了“通报一个案例，规范一个领域”的效果。
经济发展的有利条件和支撑因素依然较多
李超表示，展望2025年，我国经济发展的有利条件和支撑因素依然较多。总的来看，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。
从发展动力看，党的二十届三中全会部署的300多项重大改革举措正在加快落地，进一步全面深化改革开放，将持续激发全社会内生动力和创新活力；创新驱动发展战略正在深入实施，实体经济与数字经济、先进制造业与现代服务业正在融合发展，培育新质生产力将形成更多新的增长点，持续推动新旧动能加快转换。
从市场空间看，我国超大规模市场优势明显，还有巨大的市场需求有待释放。以新型城镇化建设为例，我国的整体城镇化率还有很大提升空间，据测算，城镇化率每提高一个百分点，可以拉动万亿规模的新增投资需求和2000多亿的消费需求。此外，节能降碳改造等领域也存在巨大的有效投资需求。数字、绿色等新型消费业态，以及养老、托育等“一老一小”服务消费需求仍然旺盛，产业链堵点卡点有望进一步打通，这些都将不断催生新供给、创造新需求。
从政策支撑看，明年是“十四五”规划收官之年，一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目正在全面落地见效；同时，我们有充足的政策空间和丰富的政策储备，精准调控、逆周期调节等工具不断完善，宏观政策取向一致性不断提高，宏观政策系统集成、精准发力，将有力支撑经济平稳健康发展。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）
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