第十六届中国文化管理协会企业党建与企业文化年会顺利召开
近日，“增强文化自信自强激发创新创造活力”2024第十六届中国文化管理协会企业党建与企业文化年会在杭州召开，同时，“建设世界一流企业的精神密码”第四届助力企业高质量发展主题论坛、“创新向未来”第十一届最美企业之声汇报展演系列隆重举办。这次会议由中国文化管理协会主办，中国文化管理协会企业党建与企业文化工作委员会承办。
开幕式由中国文化管理协会副秘书长、企业党建与企业文化工作委员会执行会长张鸿钧主持。
中国文化管理协会常务副主席梁鑫华在致辞中指出，今年年会的主题确立为《增强文化自信自强激发创新创造活力》。大会紧紧围绕主题，以回顾展望、主题论坛、最美展演、交流合作四个篇章向大家汇报展示过去一年学习、实践、创新、发展的新成就。他强调，国有企业在文化强国建设中，要进一步发挥主力军作用和自身独特的功能优势，在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。我们要努力提升企业文化软实力、助力国家软实力和中华文化影响力的提升，传播中华文化，展示中国形象。
中国文化管理协会企业党建与企业文化工作委员会会长张涛作2024年度工作报告时强调，年度工作取得较好成效，主要是得益于四个方面：一是坚持了坚定正确的政治方向；二是找准了履职服务的关键着眼点和工作落脚点；三是赢得了会员、各类专家、业务合作单位、重要媒体等各有关方面的工作支持；四是驻会服务机构自身建设的进一步加强。
“建设世界一流企业的精神密码”第四届助力企业高质量发展论坛同期举办，会议由中国文化管理协会党支部书记、副主席罗建辉主持。来自新华社、中国一重、华为集团、中国船舶集团上海外高桥造船有限公司的专家学者进行了专题发言。
新华社原副社长兼常务副总编辑马胜荣在“关于企业形象传播的一些思考”的主旨报告中，深刻分析了企业形象传播的重要渠道、基本模式以及需要关注的现实问题，强调企业的形象取决于企业本身的发展与规模、管理者的能力与智慧以及传播者的策划与传播路径。他对全球视野下如何开展企业形象国际传播的观点，为大家打开了一片新天地。
在“蓬生麻中不扶自直——华为组织文化建设实际”的报告中，华为公司创业高管、华为大学特聘教授王太文指出，华为的核心价值是“以奋斗者为本，以客户为中心，长期艰苦奋斗，坚持自我批判”。这些价值观念之所以能成为华为员工的自觉行为，是因为华为能够坚持把员工的这些行为作为分配的标准，坚持“鼓励大家学雷锋，但绝不让雷锋吃亏；抓住分配，关键是分出价值导向；实行动态分配”。
13日举办的“创新向未来”第十一届最美企业之声汇报展演，把与会代表从舞台带入了现实、广阔的企业劳动工地。“最美展演”通过挖掘提炼身边人、身边事，自编自创、自导自演，用歌曲、歌舞、故事、摇滚快板、情景剧等人们喜闻乐见的文艺形式，从多个侧面展现企业干部职工的时代风采，讴歌先进人物、先进集体、先进事迹，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。汇报展演自2014年开始已连续举办十届，光明网、中工网先后为“最美企业之声”开设宣传展示专栏，中工网PC端、微博、抖音同步现场直播，累计观看人数高达200万人次，在社会上引起了强烈反响。
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