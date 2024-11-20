20个项目获2024年世界互联网大会领先科技奖
2024年11月20日02:44 | 来源：新华网
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11月19日拍摄的2024年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼现场。当日，2024年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼在浙江乌镇举行。20个具有国际代表性的项目获奖，涵盖类脑计算、具身智能、6G、大数据、高性能芯片等前沿领域。新华社记者 黄宗治 摄
新华社杭州11月19日电（记者王思北、唐弢）2024年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼19日在浙江乌镇举行。20个具有国际代表性的项目获奖，涵盖类脑计算、具身智能、6G、大数据、高性能芯片等前沿领域。
据悉，2024年世界互联网大会领先科技奖得到了全球互联网领域的广泛关注和积极响应，共收到基础研究、关键技术、工程研发三种类型的270项成果，涉及24个国家和地区。
世界互联网大会领先科技奖由世界互联网大会主办，旨在奖励全球年度最具领先性的互联网科技成果，倡导互联网技术国际交流合作。
11月19日，获奖项目代表在颁奖典礼上合影。当日，2024年世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼在浙江乌镇举行。20个具有国际代表性的项目获奖，涵盖类脑计算、具身智能、6G、大数据、高性能芯片等前沿领域。新华社记者 李贺 摄
(责编：杨光宇、胡永秋)
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