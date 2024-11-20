本报记者 刘志强

数据来源：国家发展改革委

制图：汪哲平

如何看待当前经济形势？宏观政策成效如何？促进民营经济发展壮大采取了哪些新举措？11月19日，在国家发展改革委新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超对当前经济热点问题进行了深入解读。

经济运行中的积极因素持续增多

9月份我国多项经济指标边际改善，10月份主要经济指标进一步好转，经济运行中的积极因素持续增多。会上，李超分析了当前经济形势。

从供给看，农业生产形势较好，预计今年粮食产量将首次突破1.4万亿斤。10月份，规模以上制造业增加值同比增长5.4%，比上月加快0.2个百分点。10月份，服务业生产指数同比增长6.3%，比上个月加快1.2个百分点，这也是今年以来服务业生产指数的最高增速。

从需求看，“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策持续发力，不断释放消费潜力、拉动投资增长。10月份，基础设施投资、制造业投资、社会消费品零售总额增速都有所加快，以人民币计价的出口同比增长11.2%，比上月加快9.6个百分点。

从预期看，股市楼市交易更趋活跃，10月份，全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，连续8个月下降后首次实现增长。沪深两市日均成交额达1.98万亿元，环比增长近150%。这些数据表明，市场信心得到提振，经营主体预期有所改善。同时，制造业PMI指数、服务业商务活动指数都重新回到扩张区间，显示企业生产和投资意愿正在增强。

“随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。”李超认为，展望2025年，我国经济发展的有利条件和支撑因素依然较多：从发展动力看，进一步全面深化改革将持续激发全社会内生动力和创新活力，培育新质生产力将形成更多新的增长点；从市场空间看，我国超大规模市场优势明显，还有巨大的市场需求有待释放；从政策支撑看，明年是“十四五”规划收官之年，一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目正在全面落地见效。

“同时，我们有充足的政策空间和丰富的政策储备，精准调控、逆周期调节等工具不断完善，宏观政策取向一致性不断提高，宏观政策系统集成、精准发力，将有力支撑经济平稳健康发展。”李超认为，总的看，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

各方面出台“两新”政策实施细则近300项

“‘两新’工作开展以来，国家发展改革委加强统筹协调，截至目前，已经推动各方面出台实施细则近300项，持续发挥超长期特别国债资金引导带动作用，努力以‘两新’政策激发品质新生活、产业新动能、市场新活力。”会上，李超从3方面介绍了“两新”政策的落实情况。

更好服务了消费需要。国家发展改革委推动各地用好1500亿元超长期特别国债资金，实实在在地支持消费者对更优质、更智能、更环保产品的需求，实际操作中家电最高可补20%、汽车最高可补2万元。从数据看，“换新”政策推动家电销售不断回暖，10月份家用电器和音像器材类销售额同比增长近40%；消费者更青睐节能产品，初步统计，在“换新”活动中一级能效家电销售额占比高达90%。

助力产业转型升级。设备更新政策聚焦工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等7个重点领域。有关部门拿出1500亿元超长期特别国债资金直接安排到项目，同时在能耗、污染物排放等方面发布112项标准，支持企业开展工艺更新、数字赋能、绿色转型，促进产业向“新”向“绿”发展。

支撑经济回升向好。“两新”政策从供需两端协同发力。一方面，支持企业通过“更新”增强产品迭代升级能力、更好满足消费需求。另一方面，支持居民通过“换新”增加消费、带动企业投资扩产，从而推动投资消费相互促进的良性循环。前10个月，全国设备工器具购置投资同比增长16.1%，对投资增长的贡献率超过60%。

下一步，在“两新”工作推进过程中，国家发展改革委将持续加强资金全链条监管，推动项目尽快形成实物工作量；持续优化消费市场环境，依法严查“先提价后打折”“虚假折扣”等行为；持续做好回收循环利用工作，开展废弃电器电子非法拆解专项检查。

多项措施持续推动民营经济发展

今年以来，国家发展改革委会同有关方面，采取多项措施持续推动民营经济发展。李超从两方面进行了介绍。

一方面是持续完善法律政策。加快民营经济促进法立法进程并公开征求意见，推动各地方各部门聚焦民间投资、公平准入、融资支持等出台支持民营经济发展的政策举措。

另一方面是推动解决问题诉求。健全国家、省、市、县四级与民营企业常态化沟通交流和问题解决机制，国家发展改革委主要负责同志主持召开6次民营企业家座谈会，充分听取民营企业意见建议。截至10月底，国家发展改革委通过各种渠道收到民营企业反映的问题诉求1234项、已办结696项，协调解决了一些实际问题。

“从统计数据和相关情况看，当前民营经济发展的积极因素持续增多。”李超作了具体分析：从投资看，前10个月，制造业民间投资同比增长11.4%，比全部制造业投资增速高2.1个百分点，保持良好增长势头；从外贸看，前10个月，以人民币计价的民营企业进出口同比增长9.3%；从市场活力看，市场消费潜能正在加速释放，民营经济占比较高的网络零售增长明显加快。

营造良好发展环境需要持续不懈努力。李超表示，将采取更多务实举措，更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设，完善民营企业融资支持政策制度，积极营造关心支持民营经济发展的社会氛围。同时，继续充分发挥民营企业常态化沟通交流机制作用，帮助解决发展中的问题，努力让民营企业有感有得。

此外，国家发展改革委近日会同有关方面，对违背市场准入负面清单情况开展了第七批排查清理，公开通报了10个典型案例，这些案例涉及的问题都得到了及时纠正。下一步，国家发展改革委将继续把违背市场准入负面清单案例归集通报作为落实市场准入制度、破除市场准入壁垒的一项重要工作，对地方违背市场准入制度情况发现一起、整改一起、通报一起，加快破解各类市场准入“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”，依法依规营造更加公正透明的准入环境。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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