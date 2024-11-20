本报记者 金 歆 刘军国

浙江乌镇，古朴水乡的汩汩溪流，连着信息时代的浩荡潮流。

2014年11月，首届世界互联网大会举行，习近平主席向大会致贺词。2015年12月，习近平主席在第二届世界互联网大会开幕式上发表主旨演讲强调：“网络空间是人类共同的活动空间，网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。各国应该加强沟通、扩大共识、深化合作，共同构建网络空间命运共同体。”

2023年11月，习近平主席向2023年世界互联网大会乌镇峰会开幕式发表视频致辞指出：“共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段”。

10年来，世界互联网大会搭建平台、凝聚共识的作用不断提升，推动构建网络空间命运共同体的理念主张日益深入人心，为推进全球网络空间发展和治理体系变革贡献中国智慧和中国方案。

11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕式举办。千年古镇、数字文明，中国与世界，再次迎来“双向奔赴”。

构建网络空间命运共同体理念主张不断深入人心

“中国乡村全面振兴的经验，能不能复制到非洲去呢？”“我们为埃塞俄比亚高山农场的咖啡豆打造全新包装和品牌、优化供应链，并通过电商营销，扩大在中国的销售。”……2023年11月，世界互联网大会乌镇峰会期间，“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动举行，“阿里巴巴数字乡村携手联合国国际贸易中心助力非洲发展中国家数字减贫”等13项案例最终入选。活动现场，该项目负责人分享了以数字技术促进中非经贸交流、助力非洲减贫的经验。

2021年起，乌镇峰会每年都要发布携手构建网络空间命运共同体实践案例。“全球博物馆珍藏展示在线接力”“‘海外中国旅游文化周’全球联动活动”……一个个优秀案例的涌现，是构建网络空间命运共同体的理念主张在全球生根发芽的生动写照。

乌镇峰会，见证构建网络空间命运共同体理念主张不断深入人心。

构建网络空间命运共同体，是中国对全球互联网发展治理的重大贡献，得到了国际社会的普遍认同和积极响应。

从概念文件、行动倡议，再到实践案例。依托世界互联网大会，一幅共谋全球互联网发展、构建网络空间命运共同体的美好画卷逐次展开：

2019年，世界互联网大会组委会发布《携手构建网络空间命运共同体》概念文件，全面深入阐释构建网络空间命运共同体理念的时代背景、基本原则、实践路径和治理架构；

2020年，世界互联网大会组委会发布《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》，进一步将构建网络空间命运共同体的理念转化为实际行动；

2022年，乌镇峰会开幕前夕，《携手构建网络空间命运共同体》白皮书发布，分享中国推动构建网络空间命运共同体的积极成果，展望网络空间国际合作前景；

…………

知之愈深，行之愈达。如今，“携手构建网络空间命运共同体”已成为世界互联网大会乌镇峰会的永久主题。迈入第二个十年，世界互联网大会不断探寻着携手构建网络空间命运共同体的时代答案。

更好搭建网络空间国际交流合作平台

独行快，众行远。理念要真正落地落实，需要合理搭建平台。

“成立世界互联网大会国际组织，是顺应信息化时代发展潮流、深化网络空间国际交流合作的重要举措。”2022年7月12日，世界互联网大会国际组织成立，习近平主席发来贺信。

从每年一次的国际会议升级为拥有常设机构的国际组织，世界互联网大会实现了质的飞跃。如今，已有来自6大洲30余个国家和地区的170余个机构、组织、企业和个人成为其会员。

新平台搭建，紧随而来的是推进全球互联网共商共建共享的新实践。

“我们必须共同努力构建一个可信赖的环境，建立以人为本的方法体系，确保人工智能对于每个人都可靠、负责和公平”“应对人工智能带来的挑战，可以从中华文明和中国式现代化中汲取智慧”……去年6月，世界互联网大会数字文明尼山对话在山东曲阜举行，这是世界互联网大会国际组织成立后首次举办的专题性活动。

世界互联网大会国际组织成立之后，不断探索各类活动，搭建平台共谋福祉：今年2月，世界互联网大会在西班牙巴塞罗那举办“算力网络”专题论坛；4月，在陕西西安举办数字丝路发展论坛；9月，举办推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段理论研讨会……

此外，世界互联网大会还围绕人工智能、数据治理等热点议题，积极关注全球规则新动态：发布《世界互联网大会爱（AI）公益行动计划（2023—2025年）》；围绕《全球数字契约》，联合15家单位向联合国技术特使办公室提交提案……

近年来，越来越多的国际交流平台在中国诞生落地，与世界互联网大会一起，为构建网络空间命运共同体搭建协作平台。

中国国际数字产品博览会、世界人工智能大会……一场场中国搭台的“东方之约”，让国际社会共享网络空间创新成果。

中非互联网发展与合作论坛、中国—东盟信息港论坛、网上丝绸之路大会、亚太经合组织数字减贫研讨会……一个个对话交流合作的国际平台，为全球网络空间治理的公正化、合理化发展作出了重要贡献。

一桥飞架，关山不远。一个联系紧密的全球网络空间“朋友圈”日益活跃起来。

构建更加普惠繁荣的网络空间

“综合应用三维建模、引擎渲染等技术，我们对敦煌莫高窟第285窟进行1∶1毫米级高清立体还原，创建出一个可实时交互、沉浸参观、体验游玩的深度漫游场景……”2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会的展厅中，工作人员如此介绍“寻境敦煌”数字敦煌沉浸展。该展依托先进数字技术，生动还原珍贵文化遗存，吸引了不少参观者体验。

自动驾驶汽车、“眼动输入”无障碍解决方案、AI绘画……展厅内各个尖端科技产品令人目不暇接。作为乌镇峰会的重头戏，“互联网之光”博览会已经成为引领全球互联网新技术发展的风向标。

2014年以来，世界互联网大会着力构建新技术交流平台。除了“互联网之光”博览会，世界互联网大会领先科技奖、“直通乌镇”全球互联网大赛等重要活动，推动了云计算、大数据、人工智能等技术的交流共进，为全球经济发展提供了新动力。

美人之美，美美与共。以世界互联网大会为契机，中国还积极深化数字领域国际交流合作，加速科技成果转化，推进全球网络空间治理体系变革，让互联网发展成果惠及各国人民。

2023年11月，习近平主席向世界互联网大会乌镇峰会开幕式发表视频致辞指出：“加快信息化服务普及，缩小数字鸿沟，在互联网发展中保障和改善民生，让更多国家和人民共享互联网发展成果。”

铿锵言语，坚定步履。

在非洲，中国与国际电信联盟合作启动技术援助及培训项目，助力建设“数字乌干达”；在东南亚，中国企业助力打造了东盟首家5G智慧医院；在拉美，中国与巴西、厄瓜多尔等国利用数字技术开展创新合作，助力亚马孙雨林生态系统以及海洋生态环境保护。

相知无远近，万里尚为邻。

10年来，中国积极致力于推动缩小全球数字鸿沟，与世界共享时代发展机遇。2023年10月，中国发布《全球人工智能治理倡议》，其中明确提出“开展面向发展中国家的国际合作与援助，不断弥合智能鸿沟和治理能力差距”。

信息时代，互联网承载人类梦想，关乎民众福祉。展望未来，世界互联网大会有关负责人表示，将更好搭建平台、深化交流、务实合作，共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段，让互联网更好造福世界各国人民。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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