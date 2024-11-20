本报嘉兴11月19日电 （记者金歆、刘军国）19日，由世界互联网大会和浙江省人民政府共同主办的2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。

作为世界互联网大会乌镇峰会的重要活动，“互联网之光”博览会旨在成为互联网领域引领前沿技术趋势、展示行业最新成果、促进全球产业合作的重要平台。围绕本届乌镇峰会“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”主题，博览会以人工智能为展示重点，持续深化全球数字合作，秉持共生共赢的精神，进一步拓展“国际朋友圈”，引领网络空间命运共同体进入新的发展阶段。

本届博览会设置了五大活动板块，包括展览展示、新产品新技术发布、产业人才引智、产业合作对接、“新光”系列推介，通过“线下实景+线上云展”的方式，全面展示全球互联网的最新发展成果和人工智能领域的新技术、产品，吸引了来自53个国家和地区的665家中外企业与机构参展。

今年的博览会特别推出“十大看点”，从算法模型、数据算力、场景应用等全链条展示人工智能最新技术、最新产品、最新成果，同时展示低空经济、智能网联汽车、人形机器人、数字文创等跨界融合热点，设置“看世界 智科技”“新灵感 新势力 新动能”等特色展区。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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