本报汕头11月19日电 （记者李刚、李纵）19日，以“潮聚·向汕”为主题的第二十二届国际潮团联谊年会、第十届世界潮商大会在汕头国际会展中心举行开幕大会。来自32个国家和地区266个潮属社团、商会的2800名代表跨越山海、欢聚一堂，共享文化盛宴、共燃青春激情、共聚团结力量。

开幕大会上启动汕头“番客街”首批十大项目，发布《全球潮人致力强国建设民族复兴倡议书》。大会期间还举办潮剧舞剧展演、潮乐民族交响套曲音乐会、全球潮人童谣隔代传唱大赛、潮汕文化庙会等活动，串联历史文化街区、非物质文化遗产展示馆、最美“侨村”等考察线路，勾起广大海内外乡亲的家国情怀。举办全球潮籍精英分享会暨第八届潮创大会、“大家面对面”名家讲堂、青春音乐嘉年华等活动，为年轻人搭建交流互动、施展才华、实现梦想的广阔舞台。

据介绍，国际潮团联谊年会和世界潮商大会是海内外潮籍华侨华人公认的层级最高、领域最广、影响最深的侨界、商界国际盛会，是广大潮籍华侨华人敦睦乡情乡谊、实现互利共赢的重要平台。近年来，汕头立足侨乡优势，深入实施侨助汕头高质量发展行动，引导侨资投向现代农业、现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业，促成一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的项目落户。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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