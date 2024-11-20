图为一列满载动力锂电池的火车缓缓驶离宜宾港码头，向上海方向驶去。

庄歌尔摄（影像中国）

本报成都11月19日电 （记者宋豪新）19日上午，满载着动力锂电池集装箱的列车在四川宜宾港出发，向上海驶去，标志着动力锂电池开启“铁路运输新模式”。

与道路和水路运输相比，铁路运输拥有周期短、安全性高、成本适中、绿色环保等优势。中国铁路成都局集团有限公司有关负责人介绍，此次首发列车采用新研发的锂电池专用集装箱，具有烟感温感探测系统、泄压排气装置等，箱体阻燃隔热。国铁成都局配套制定了集装箱动力锂电池运输条件和装运方案，贯穿前置许可批复、货物检验、包装检测、场站安全论证等铁路危险货物运输全过程，有效降低了运输过程中的安全隐患。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 06 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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