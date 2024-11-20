本报记者 王 政 刘温馨

用时不到一分钟，一双机械臂就端出一杯香浓的咖啡。在第十九届中国国际中小企业博览会（以下简称“中博会”）制造业数字化转型专题展区，智能咖啡拉花机器人吸引了众多参观者驻足观看。

“这款机器人支持定制图案，系统可以远程操控管理，目前已经在国内多个文旅场景投入使用。”遨博（北京）智能科技股份有限公司副总经理宋健说，通过中博会，企业更加直接有效地了解到客户需求，“短短一个上午，我们就接待了10余个国内外意向客户。”

中博会是目前国内规模最大、规格最高，专注服务于中小企业的国际盛会。第十九届中博会11月15日至18日在广州举办，其间超万名采购商到会采购，线下进场参观、洽谈和采购超12万人次，按一年计意向成交金额近1000亿元。

数字赋能提升中小企业国际竞争力

“以前，依赖人工排产效率低，研发变化与生产和仓库之间的协同也无法同步。2020年，引入玛斯特智能的制造运营管理平台后，双方合作打造了人工智能喷涂、数字仓储等80多个数字化场景，覆盖了从钣金开料到成品出货的全制造过程。”弘亚数控集团信息中心总监马佳德告诉记者，改造4年来，售后成本降低超40%，集团运营效率提升20%，海外业务增长4倍多。

精准的数字化产品和解决方案，助力更多中小企业数字化转型。本届中博会制造业数字化转型专题展由中小企业数字化转型试点城市展区、细分行业链式数字化转型企业展区组成，集中展示了汽车装备、智能家居、纺织印染等15个产业的数字化转型成果。

开幕式上，《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027）》发布，提出到2027年，专精特新中小企业数字化改造应改尽改，形成一批转型标杆。中小企业上云率超过40%，初步构建起供需适配、保障有力的中小企业数字化转型生态。

“近年来，我们深入实施中小企业数字化赋能专项行动，开展中小企业数字化转型城市试点，支持大企业向中小企业开放资源和能力，大力发展‘小快轻准’数字化产品和解决方案，加快推动中小企业‘上云用数赋智’。”工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，接下来将充分发挥链主企业、平台企业、集群园区的资源汇聚作用，通过订单牵引、技术扩散、资源共享等“资源+工具”的方式，牵引中小企业开展改造，推动链群融通转型。

累计培育专精特新中小企业超14万家

深耕专业领域，锻造比较优势，中小企业展现出“大能量”。实施大中小企业融通创新携手行动，通过专项再贷款项目支持1100多家“小巨人”企业技术改造和设备更新……在一系列政策支持下，我国累计培育专精特新中小企业超14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，形成300个中小企业特色产业集群。截至2023年底，300个国家级集群共创造产值7.8万亿元，同比增长10.5%。

“专精特新企业专注于细分市场、创新能力强，掌握一定核心技术、质量效益好。”赛迪顾问股份有限公司高级副总裁杨东日说，这些企业在产业链中发挥着重要作用，是推动新质生产力发展的生力军。

梁志峰表示，接下来工业和信息化部将引导中小企业聚焦主业、精耕细作，着力提升创新能力和国际竞争力，打造更多“独门绝技”，培育发展新质生产力。

中小企业积极参与高水平对外合作

“公司只有160多名员工，但我们的智能终端配件产品远销英国、美国、法国、巴西、日本，外销产品在年营业额中占比超65%。今年8月，与海外企业合伙开办的墨西哥工厂顺利落成。”广东东莞天逻科技有限公司销售经理刘慧妮说。

中小企业参展中博会，不仅为了获取订单，更希望能找到更多与海外伙伴深度合作的机会。中国企业出海欧洲（爱尔兰）交流活动、中国—东盟中小企业产业链商务对接会、中小企业国际科技成果对接活动……展会上，30多场配套活动推动各国中小企业在产业链、供应链等领域全方位合作。

“支持中小企业发展既是国家的长期战略，又是政府的重要责任。”工业和信息化部部长金壮龙表示，目前，我国已累计建立20多个中小企业领域双多边对外合作机制，设立了15个中外中小企业合作区，成为中小企业对外开放合作的新高地。

本届中博会，超过40个国家（地区）及国际组织参展，总展位数近2800个，境内外参展企业达1877家。

“与中国企业合作意味着能够获得先进的工业化实践、自动化技术和数字化成果。”柬埔寨工业、科技与创新部国务秘书宋诚霍表示，期待在人工智能自动化和数字供应链管理等新兴技术领域与中国深化合作，持续提升两国中小企业竞争力。

金壮龙表示，下一步将支持建设中小企业海外服务体系，帮助企业更好利用全球资源、全球市场，同时积极开展项目合作，加强产权保护，助力中小企业更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链，实现更高质量、更有韧性的发展。

（相关报道见第八版）

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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