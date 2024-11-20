人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河北省滦平县付营子镇靳家沟门村

山水聚灵气 村庄展新颜（帮扶县驻村手记）

石梦竹 彭姝婷
2024年11月20日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　林海苍茫，草海连绵，云海翻涌，石海奇绝，这里是白草洼国家森林公园。

　　白草洼国家森林公园地处燕山山脉中段，位于河北省承德市滦平县东南部，景区总面积54平方公里，80%以上是天然次生林；拥有植物1069种，其中不乏大花杓兰等国家级保护野生植物；丛林植被间，不时蹿出野生动物的身影。

　　“这儿距离北京不到200公里，风景真是没的说！”景区内，游客们感慨不虚此行。“你看，我们还有意外发现！”两名游客摇晃手中的小桶，展示着登山途中捡到的榛蘑和榛子。

　　山上游客兴致盎然，山下村庄蓬勃发展。滦平县付营子镇靳家沟门村党支部书记刘柏成介绍，作为通往白草洼的必经之地，靳家沟门村地处山区，人均耕地少，当地村民很早就开始尝试“借绿生金”，打造康养胜地，吸引游客。

　　那条将白草洼和101国道连接起来、全长近7公里的路，是10年前修好的。前任村党支部书记张国富介绍，当时很多村民都参与了修路，如今它从水泥路被翻新成更平整的柏油路。目之所及，几乎有人家的地方就有太阳能路灯。

　　路修好后，村里开始盘活闲置农宅，探索“民宿+”乡村康养旅游。村民们修缮房屋，打扫庭院，发展文旅经济。依靠山中盛产的榛子、山核桃、山野菜、蘑菇、野生木耳等特产，“全野菜”“二八席”等乡村风味层出不穷，吸引了不少游客前来尝鲜。

　　“有山有水有灵气，吃的东西绿色无污染，快递、医疗啥都有，生活越来越方便。”69岁的孙立民10多年来目睹了村庄的变化。今年6月，村里大力开展人居环境整治，他家不远处的垃圾坑变了样。“这里栽果树，那里再种些花。”在孙立民的精心打理下，小小的花果园雏形渐显。

　　如今，不少城里人来到靳家沟门村，租下闲置房屋，不时来此居住。“我最喜欢这儿的空气和水。”家在承德市双滦区的刘淑春，初春山尖泛绿时搬来这里，在抬头可见青山、屋后环绕清溪的小院里一住就是半年，白天打理院子里的瓜果蔬菜，晚上就用自己种的蔬菜招待朋友。

　　“冬天到城里‘猫冬’，夏天在这里避暑休闲，这就是我理想的退休生活。”刘淑春说。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月20日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
见证活力 今年第1500亿件快递如何诞生？
　　2024年11月17日16时29分，我国今年第1500亿件快递正式诞生，这件快递一箱花牛苹果，17号从天水网点发出，18号下午抵达重庆转运中心，19号上午到达重庆解放碑网点，并送到了消费者牟女士的手中。 当得知自己是今年第1500亿件快递收件人时，居住在重庆的牟女士心情非常激动，“现在我有种成锦鲤的感觉，心情很激动，也很荣幸成为中国快递里程碑事件的参与者。…
乌镇“网事”|共探数字未来 看AI如何管理AI
　　面对呼啸而来的人工智能浪潮，如何守护我们每个人的“专属IP”？“AI换脸技术”“AI换音技术”迅速发展，“换脸诈骗”如何防范？带上3D面具，眨眨眼、摇摇头就通过网贷平台把钱转出去？当无数个人信息汇聚到政务平台上，我们的信息安全如何守护？本期《乌镇“穿越”记》带你一起到2024年“互联网之光”博览会寻找答案。 策划、出镜：宋子节 拍摄：程欣、王仁宏 剪辑：宋子节。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部