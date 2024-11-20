石梦竹 彭姝婷

林海苍茫，草海连绵，云海翻涌，石海奇绝，这里是白草洼国家森林公园。

白草洼国家森林公园地处燕山山脉中段，位于河北省承德市滦平县东南部，景区总面积54平方公里，80%以上是天然次生林；拥有植物1069种，其中不乏大花杓兰等国家级保护野生植物；丛林植被间，不时蹿出野生动物的身影。

“这儿距离北京不到200公里，风景真是没的说！”景区内，游客们感慨不虚此行。“你看，我们还有意外发现！”两名游客摇晃手中的小桶，展示着登山途中捡到的榛蘑和榛子。

山上游客兴致盎然，山下村庄蓬勃发展。滦平县付营子镇靳家沟门村党支部书记刘柏成介绍，作为通往白草洼的必经之地，靳家沟门村地处山区，人均耕地少，当地村民很早就开始尝试“借绿生金”，打造康养胜地，吸引游客。

那条将白草洼和101国道连接起来、全长近7公里的路，是10年前修好的。前任村党支部书记张国富介绍，当时很多村民都参与了修路，如今它从水泥路被翻新成更平整的柏油路。目之所及，几乎有人家的地方就有太阳能路灯。

路修好后，村里开始盘活闲置农宅，探索“民宿+”乡村康养旅游。村民们修缮房屋，打扫庭院，发展文旅经济。依靠山中盛产的榛子、山核桃、山野菜、蘑菇、野生木耳等特产，“全野菜”“二八席”等乡村风味层出不穷，吸引了不少游客前来尝鲜。

“有山有水有灵气，吃的东西绿色无污染，快递、医疗啥都有，生活越来越方便。”69岁的孙立民10多年来目睹了村庄的变化。今年6月，村里大力开展人居环境整治，他家不远处的垃圾坑变了样。“这里栽果树，那里再种些花。”在孙立民的精心打理下，小小的花果园雏形渐显。

如今，不少城里人来到靳家沟门村，租下闲置房屋，不时来此居住。“我最喜欢这儿的空气和水。”家在承德市双滦区的刘淑春，初春山尖泛绿时搬来这里，在抬头可见青山、屋后环绕清溪的小院里一住就是半年，白天打理院子里的瓜果蔬菜，晚上就用自己种的蔬菜招待朋友。

“冬天到城里‘猫冬’，夏天在这里避暑休闲，这就是我理想的退休生活。”刘淑春说。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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