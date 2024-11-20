本报记者 陈隽逸

不用砍树，不用制浆，不排污水，能生产出包装箱吗？

在贵州省贵阳市息烽县，贵州磷化绿色环保产业有限公司的生产车间内，传送带哗哗作响，无水石膏和聚丙烯树脂混合而成的材料经过造粒设备搅拌和高温塑化，从出口出来时已是绿豆大小的颗粒——无水石膏母粒。这些颗粒经过拉板、印刷、模切、粘钉等工序，最终生产出包装箱。

这是贵州磷化集团建成的年产2.5万吨无水石膏母粒、包装箱产品示范生产线。“每生产1吨无水石膏包装箱，等于减少砍伐0.8到1.1吨木材。相比传统纸箱，我们生产的包装箱更耐压防潮，还能消耗库存的磷石膏。”贵州磷化绿色环保产业有限公司董事长陈忠华介绍。

贵州是磷矿资源大省。数据显示，贵州磷矿保有资源储量达53亿吨。而磷矿要想被有效利用，关键环节是要让磷矿（即磷酸钙）与硫酸发生反应，生成磷酸，反应的伴生物便是二水硫酸钙，也称作磷石膏。每生产1吨磷酸，会伴生4到5吨磷石膏。库存1亿吨、每年新增1500吨的磷石膏一直是贵州磷化集团的“心病”。

磷石膏综合利用是世界性难题。过去，处理磷石膏的方法通常是堆存。随着产能提升，磷石膏越堆越多，加之过去技术水平较低，堆放磷石膏的渣场一旦出现渗漏问题就是大麻烦——高浓度含磷污水渗入地下，会造成地下水污染。

一边生产粮食的“粮食”——磷肥，一边提供新能源汽车的电池电极材料——磷酸铁锂，“如果不解决磷石膏消耗问题，我们的产能将严重受限，从而阻碍企业发展。”陈忠华说。

“随着贵州对磷化工企业实行‘以渣定产’，我们不断加大磷石膏综合利用方面的投入。”陈忠华介绍，除了对渣场进行治理以外，2021年5月，贵州磷化集团将磷石膏综合利用板块进行整合，全力探索磷石膏变“废”为宝的路径。

生产磷酸过程中产生的石膏最初含有2个水分子，通过中低温煅烧脱掉1.5个水分子，成为半水石膏。“这是很好的胶凝材料，特性和水泥差不多，可以用作建材，并且在防火、环保方面表现更好。”陈忠华介绍，“目前我们用于建材的生产线年产能超过300万吨，可以消耗400万吨磷石膏。”

在贵州磷化绿色环保产业有限公司的石膏板生产车间，500多米长的生产设备有序运作，经过投料、搅拌、制板、烘干、码垛等工序，一张张石膏板被整齐码放在车间内。“自今年7月以来，我们生产的石膏板消耗了磷石膏粉2.1万吨。”车间副主任陈勇说。

在公司园区的展示区，一面墙体引人注目。乍看与普通的墙体差别不大，仔细瞧，却是由“砖块”直接拼接而成，没有水泥砂浆黏合。这些“砖块”，是公司新研发的磷石膏互锁式高精度模块，设计别有巧思——每个模块边缘都设计了榫头与榫槽，便于安装；中间还预留出管线的槽位，后期安装时不用开槽，减少施工过程中的扬尘和噪声。

“磷石膏模块具有防火强、隔音好、抗开裂等特点，且实现了工厂化生产，可以现场快速组装，大大缩短施工周期，提高施工效率。”陈忠华介绍，首个示范项目——贵州师范学院实验楼建设项目已于今年9月正式落地。

近年来，贵州磷化绿色环保产业有限公司也开始探索更多建材以外的磷石膏资源化利用路径。“建筑材料大多用的是半水石膏，我们通过高温煅烧将半个水脱掉，就形成了无水石膏，稳定性更好。”陈忠华介绍，无水石膏特性与高分子领域的填充材料非常相似，应用范围广泛。公司与华南理工大学的院士团队合作，无水石膏高分子利用项目有了技术支撑。

据介绍，由于国内快递业务量大，需求旺盛，公司选择了包装箱行业。2023年5月，贵州磷化集团建成了全球首套年产30万吨无水石膏装置，在此基础上于今年3月建成无水石膏母粒、包装箱产品示范生产线。由于无水石膏包装箱具有防水、防潮、耐压等特性，在运输生鲜食品、酒类等物品上具有独特优势。公司已与多家企业建立了稳定的合作关系，包装箱产品还远销澳大利亚。

“有了这些利用路径，磷石膏就不再是工业废渣，成了新的宝贝。”陈忠华说，公司开发的这些产品，不仅为市场提供了更多物美价廉的选择，还在本地创造了新的就业岗位，带动了上千人就业。

目前，贵州磷化集团的磷石膏综合利用率从2018年的53.01%提高到2023年的80.73%，保持行业领先。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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