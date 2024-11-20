国家气象信息中心—郑州商品交易所
气温指数正式发布
2024年11月20日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月19日电 （记者李红梅）11月18日，中国气象局国家气象信息中心联合郑州商品交易所共同研发的气温指数正式发布。
气温指数整合了高分辨率气温观测数据、历史用电量资料以及金融市场需求等多方面信息，通过选取每日逐小时气温变化数据，并回溯1991年连续至今的时间序列结果，差异化设置制冷、取暖度时指数基准温度。气温指数基于气象大数据云平台“天擎”运行，在中国气象数据网建立气温指数发布网页，实时发布包括日均温指数、候均温指数、最高/最低气温指数、制冷指数、取暖指数等6类子指数，实行7×24小时运维保障，确保气温指数高效、稳定运行。
气温指数将为农业、能源等行业有效对冲天气气候风险，提升金融市场的风险管理能力等提供支撑。
《 人民日报 》（ 2024年11月20日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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