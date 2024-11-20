任鸿斌

习近平总书记强调：“在经济全球化时代，唯有坚持全球产业链供应链开放合作，才会带来共赢发展。”党的二十届三中全会《决定》提出，“推动产业链供应链国际合作。”中国贸促会深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚定维护产业链供应链公共产品属性，强化联通政企、融通内外、畅通供需功能，精心筹办第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”），为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体贡献力量。

全球产业链供应链加速重构

当今世界正经历百年未有之大变局，国际政治经济形势深刻复杂变化，局部冲突和动荡频发，大国博弈日趋激烈，逆全球化思潮抬头，全球产业链供应链加速重构。

一方面，以信息技术、人工智能、新能源等为代表的新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，数字化、绿色化成为产业链供应链转型升级大方向。面对世界科技和产业发展大潮，各国都在进行前瞻性谋划和布局，前沿技术多点突破，引发传统产业链式变革，催生人工智能、绿色能源、生物医药等新领域新赛道，显著提升供给体系的质量效率，引领和创造出新的巨大需求，为各方开展产业链供应链合作提供了新的机遇，注入新的发展后劲。

另一方面，受近年来保护主义抬头、公共卫生危机、地缘政治动荡等因素影响，产业链供应链合作出现泛政治化、泛安全化倾向。少数国家推行“脱钩断链”“小院高墙”，跨国公司逐渐从追求“成本与效率”向兼顾“效率与安全”转变，全球产业链供应链趋于在岸化、近岸化、友岸化，世界经济出现碎片化风险。

各国资源禀赋和发展水平各异，只有通过经贸合作，才能实现优势互补、合作共赢。我国作为世界上最大的发展中国家，长期以来在致力于自身发展的同时，深入参与全球产业链供应链合作，不断为全球产业链供应链稳定运行作出新贡献。

中国为全球产业链供应链稳定运行提供重要支撑

推动构筑安全稳定的产业链供应链。安全稳定是实现发展的基础，关键要加强重点产业链在全球范围内资源协调，确保各国和企业拥有可靠合作伙伴和稳定发展预期。我国是联合国标准下工业体系最完整、配套最齐全的国家，制造业增加值占全球制造业增加值比重约30%，主要工业产品中有四成以上产品产量位居世界第一，近年来电子电气设备、机械设备等中高端产业在全球分工中地位加速提升，为全球产业链供应链稳定运行提供了重要支撑，成为全球分工体系中坚实可靠的组成部分。

推动构筑畅通高效的产业链供应链。世界经济是一个有机整体，必须推动各类生产要素便捷循环、有效配置。我国是全球互联互通的关键驱动力量，近年来以高质量共建“一带一路”为引领，着力加强与共建国家基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”。与150多个国家和30多个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，加强发展战略规划、管理规则标准等对接协同，建成中欧班列、匈塞铁路、雅万高铁等一批标志性项目，有效降低跨境商品运输和交易成本，推动全球产业链供应链提质增效。

推动构筑互利共赢的产业链供应链。我国实行积极主动的开放战略，与世界分享14亿多人超大规模市场需求优势，成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴，稳居全球第二大消费市场、第一货物贸易大国地位。超九成在华外资企业主要面向中国市场。我国持续放宽市场准入，建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，吸收外资规模位居世界前列，为跨国公司全球布局提供了广阔空间。

推动构筑开放包容的产业链供应链。开放包容是促进各国共同发展、共享繁荣的重要动力，推动全球产业链供应链融合发展和绿色低碳转型至关重要。我国讲求美美与共、和合共生，在亚太经合组织、二十国集团、金砖国家等多边平台提出加强供应链合作相关倡议，呼吁各方合力排除经贸关系中的非经济因素干扰。积极推动绿色发展国际合作，电动汽车、锂电池、光伏产品等优质产能丰富了全球供给，也推动了全球产业链绿色化发展。举办东盟与中日韩（10+3）产业链供应链对接大会，帮助相关国家企业融入全球产业链供应链。

推动构建更紧密的全球产业链供应链伙伴关系

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，中国贸促会2023年创新举办首届链博会。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会，有力促进上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动，成为推动中国与世界双向奔赴、合作共赢的开放型新平台。第二届链博会将于2024年11月26日至11月30日在北京举办。我们将坚持国际化、专业化、市场化、绿色化办展理念，进一步放大链博会贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流平台功能，携手各方推动构建更加紧密的全球产业链供应链伙伴关系，为促进世界经济复苏发展作出新贡献。

提升推进高水平对外开放的窗口作用。今年以来中国贸促会在海内外举办60多场路演活动，广泛邀请各国企业和各界人士参展参会。联合国贸发会议、?联合国工发组织、?世界知识产权组织、?国际贸易中心、?国际商会5家国际组织担任支持单位。近70个国家（地区）600余家企业和机构参展，比首届增长20%，世界500强和行业龙头企业占比超60%。境外参展商占比从首届26%上升到32%，其中来自欧美和40多个共建“一带一路”国家的参展商各占约一半。预计超过100个国家和国际组织的嘉宾将参会交流，共同奏响“链接世界，共创未来”主旋律。

强化服务构建新发展格局的平台实效。本届链博会为我国与世界构筑起产业互融、创新互促、市场互通的桥梁，以“链”为媒助力中外企业长期合作和共同发展，推动形成精准、有活力的企业共生态。聚焦发展新质生产力新增先进制造链展区，近80家中外知名企业将展示该领域从前端设计到终端应用的前沿科技成果，加强创新交流合作。首发首展70多项新产品、新技术、新服务，支持各方举办长三角产业链高质量发展、海南自贸港招商推介等产业对接活动，推动“展商变投资商”，助力各国企业投资中国、深耕中国。

丰富推动建设开放型世界经济的载体功能。鼓励中外企业联合参展，如力拓、博世、宝武、小鹏4家企业联袂绘制汽车产业智能化绿色化升级全景图，恒天然携中方供应链伙伴共同诠释“牧场到餐桌”的可持续发展生态链，联想集团与思爱普联合展示私有云、商业人工智能等合作成果。发布《全球供应链促进报告2024》和全球供应链促进指数、连接指数，汇聚中外嘉宾围绕可持续市场倡议、陆海新通道等进行研讨交流，为推动全球开放合作建言献策。

拓展践行人类命运共同体理念的实践路径。今年以来，中国贸促会积极向世界讲好加强全球供应链合作的“中国故事”，推动中美工商界联合提出“增强APEC供应链韧性”提案，组织大规模代表团参加联合国贸发会议举办的首届全球供应链论坛，在世贸组织公共论坛期间与国际贸易中心共同举办供应链韧性主题研讨会。本届链博会将发布《产业链供应链国际合作北京倡议》，支持“六链一展区”分别发起产业联盟倡议，凝聚更广泛合作共识。聚焦扩大对最不发达国家单边开放，对非洲、南太平洋和加勒比部分国家参展商提供支持，以实际行动践行“同球共济”精神和普惠包容理念。

（作者为中国贸促会党组书记、会长）

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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